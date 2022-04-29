https://tr.sputniknews.com/20220429/tuzlada-boya-uretimi-yapan-fabrikada-patlama-meydana-geldi-1055952536.html
Tuzla'da boya üretimi yapan fabrikada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da boya üretimi yapan fabrikada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da boya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Binada zaman zaman şiddetli patlamalar oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T14:06+0300
2022-04-29T14:06+0300
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İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.Meydana gelen patlama nedeniyle etrafa beton parçalarının savrulduğu ve bazı araç ve binaların zarar gördüğü öğrenildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı, şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor.3 kişi hayatını kaybettiİstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Sabancı Üniversitesi'nin bahçesine sirayet eden yangının ise kontrol altına alındığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220424/yalovada-kereste-fabrikasinda-cikan-yangin-5-saatte-kontrol-altina-alindi--1055802965.html
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Tuzla'da boya üretimi yapan fabrikada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
14:06 29.04.2022 (güncellendi: 14:50 29.04.2022) Abone ol
Tuzla'da boya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Binada zaman zaman şiddetli patlamalar oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre 9 kişi de yaralandı.
İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.
Meydana gelen patlama nedeniyle etrafa beton parçalarının savrulduğu ve bazı araç ve binaların zarar gördüğü öğrenildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı, şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor.
3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.
İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Sabancı Üniversitesi'nin bahçesine sirayet eden yangının ise kontrol altına alındığını kaydetti.