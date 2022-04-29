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Tuzla'da boya üretimi yapan fabrikada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da boya üretimi yapan fabrikada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da boya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Binada zaman zaman şiddetli patlamalar oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.Meydana gelen patlama nedeniyle etrafa beton parçalarının savrulduğu ve bazı araç ve binaların zarar gördüğü öğrenildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı, şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor.3 kişi hayatını kaybettiİstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Sabancı Üniversitesi'nin bahçesine sirayet eden yangının ise kontrol altına alındığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220424/yalovada-kereste-fabrikasinda-cikan-yangin-5-saatte-kontrol-altina-alindi--1055802965.html
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türkiye, tuzla, patlama

Tuzla'da boya üretimi yapan fabrikada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

14:06 29.04.2022 (güncellendi: 14:50 29.04.2022)
© İHA / HALİT ARSLANTuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA / HALİT ARSLAN
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Tuzla'da boya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Binada zaman zaman şiddetli patlamalar oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre 9 kişi de yaralandı.
İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.
Meydana gelen patlama nedeniyle etrafa beton parçalarının savrulduğu ve bazı araç ve binaların zarar gördüğü öğrenildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı, şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor.

3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.
İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Sabancı Üniversitesi'nin bahçesine sirayet eden yangının ise kontrol altına alındığını kaydetti.
Yalova’da kereste fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
TÜRKİYE
Yalova’da kereste fabrikasında çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı
24 Nisan, 09:28
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