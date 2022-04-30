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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü Oktay A, adli kontrol tedbirleri... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T22:36+0300
2022-04-30T22:36+0300
türkiye
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beylikdüzü
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metrobüs
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay A, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.Cumhuriyet savcısına ifade veren Oktay A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.Beylikdüzü'nde dün içinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalanmış, sürücü arızayı gidermek üzere araçtan inmişti. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle çarpışmıştı.Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karışmış, 8'i yolcu, 1'i sürücü 9 kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220430/iettden-aciklama-metrobus-kazasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1055971422.html
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istanbul, beylikdüzü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metrobüs

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı

22:36 30.04.2022
© DHAEsenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü Oktay A, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay A, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.
Cumhuriyet savcısına ifade veren Oktay A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.
Beylikdüzü'nde dün içinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalanmış, sürücü arızayı gidermek üzere araçtan inmişti. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle çarpışmıştı.
Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karışmış, 8'i yolcu, 1'i sürücü 9 kişi yaralanmıştı.
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
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