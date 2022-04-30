https://tr.sputniknews.com/20220430/eski-japonya-basbakani-sugadan-abdye-bolgesel-caydiriciligi-artirmayi-amaclayan-ittifak-cagrisi--1055972703.html
Eski Japonya Başbakanı Suga'dan ABD'ye 'bölgesel caydırıcılığı artırmayı amaçlayan' ittifak çağrısı
Eski Japonya Başbakanı Suga'dan ABD'ye 'bölgesel caydırıcılığı artırmayı amaçlayan' ittifak çağrısı
Eski Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, ABD ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T09:58+0300
2022-04-30T09:58+0300
2022-04-30T09:58+0300
abe şinzo
yoşihide suga
japonya
abd
asean
tayvan
çin
ukrayna krizi
donald trump
joe biden
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Eski Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Nisan 2021'de Washington'da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden ile yayımladığı ortak bildirgenin yıl dönümünde Kyodo Ajansına verdiği röportajda, bölgesel gelişmelere değindi.'Tayvan Boğazı'nın zikredilmesi, ABD'nin Asya'nın güvenliğine yönelik taahhüdü'Suga, Beyaz Saray'daki zirve sonrası ortak bildiride, son 50 yıldır ilk kez "Tayvan Boğazı'nın" zikredilmesinin, ABD'nin Asya'nın güvenliğine yönelik taahhüdünü gösterdiğini belirtti. İki ülkenin "faal bir ittifak" çatısında bölgesel caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini kaydeden Suga, ABD ile ASEAN ilişkilerine değindi.Söz konusu ilişkilerin, önceki Başkan Donald Trump zamanında zarar gördüğünü dile getiren Suga, bu ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi için ABD Başkanı Biden'a çağrıda bulundu.'Pekin-Moskova yakınlaşmasında Çin'in tutumunu değiştirmesi için 'stratejik diplomasiye' ihtiyaç var'Suga, Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya arasında sürdürülen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" oluşumunun, ASEAN ile diyaloğu geliştirmesi gerektiğini de kaydetti. Rusya'nın Donbass operasyonu ile Pekin-Moskova yakınlaşmasının 'Asya için arzu edilemeyeceğini' belirten Suga, Çin'in tutumunu değiştirmesi için 'stratejik diplomasiye' ihtiyaç olduğunu söyledi.İki ülke arasında Tayvan en son 1969'da konuşulduSuga ve Biden, zirve sonrası 16 Nisan 2021'de yayımladığı bildiride "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın öneminin altını çiziyor ve karşılıklı kıyı sorunlarının barışçıl çözümünü teşvik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Tayvan, en son 1969'da iki ülke liderleri Sato Eisaku ile Richard Nixon zirvesinin ortak bildirisinde "Tayvan bölgesindeki barışın korunması, Japonya'nın güvenliği için önemli bir faktör" şeklinde zikredilmişti.Suga, Japonya'da 2012-20'deki göreviyle "en uzun süre başbakan" unvanına sahip Abe Şinzo'nun istifa etmesiyle geldiği makamından, yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 2021'de ayrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/bidenin-tayvana-3-posta-silah-satisina-cinden-protesto-notasi-saglam-ve-guclu-yanit-verecegiz-1055381766.html
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Eski Japonya Başbakanı Suga'dan ABD'ye 'bölgesel caydırıcılığı artırmayı amaçlayan' ittifak çağrısı
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Eski Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, ABD ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Eski Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Nisan 2021'de Washington'da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden ile yayımladığı ortak bildirgenin yıl dönümünde Kyodo Ajansına verdiği röportajda, bölgesel gelişmelere değindi.
'Tayvan Boğazı'nın zikredilmesi, ABD'nin Asya'nın güvenliğine yönelik taahhüdü'
Suga, Beyaz Saray'daki zirve sonrası ortak bildiride, son 50 yıldır ilk kez "Tayvan Boğazı'nın" zikredilmesinin, ABD'nin Asya'nın güvenliğine yönelik taahhüdünü gösterdiğini belirtti. İki ülkenin "faal bir ittifak" çatısında bölgesel caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini kaydeden Suga, ABD ile ASEAN ilişkilerine değindi.
Söz konusu ilişkilerin, önceki Başkan Donald Trump zamanında zarar gördüğünü dile getiren Suga, bu ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi için ABD Başkanı Biden'a çağrıda bulundu.
'Pekin-Moskova yakınlaşmasında Çin'in tutumunu değiştirmesi için 'stratejik diplomasiye' ihtiyaç var'
Suga, Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya arasında sürdürülen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" oluşumunun, ASEAN ile diyaloğu geliştirmesi gerektiğini de kaydetti. Rusya'nın Donbass operasyonu ile Pekin-Moskova yakınlaşmasının 'Asya için arzu edilemeyeceğini' belirten Suga, Çin'in tutumunu değiştirmesi için 'stratejik diplomasiye' ihtiyaç olduğunu söyledi.
İki ülke arasında Tayvan en son 1969'da konuşuldu
Suga ve Biden, zirve sonrası 16 Nisan 2021'de yayımladığı bildiride "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın öneminin altını çiziyor ve karşılıklı kıyı sorunlarının barışçıl çözümünü teşvik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Tayvan, en son 1969'da iki ülke liderleri Sato Eisaku ile Richard Nixon zirvesinin ortak bildirisinde "Tayvan bölgesindeki barışın korunması, Japonya'nın güvenliği için önemli bir faktör" şeklinde zikredilmişti.
Suga, Japonya'da 2012-20'deki göreviyle "en uzun süre başbakan" unvanına sahip Abe Şinzo'nun istifa etmesiyle geldiği makamından, yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 2021'de ayrılmıştı.