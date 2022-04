Kılıçdaroğlu: Onları bulundukları makamlardan alacağız, hiçbirisi hakim değil

https://tr.sputniknews.com/20220430/kilicdaroglu-universitelilerle-bulustu-guclendirilmis-parlamenter-sisteme-gecmek-zorundasiniz--1055969058.html

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a yönelik mahkeme kararlarının hatırlatılması üzerine, "Onları... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, MEF Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin soru, talep ve görüşlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmasının ve sayılarının yüksek olmasının Türkiye için de sığınmacılar için de bir risk olduğunu dile getirerek, bunun düzelmesi gerektiğini söyledi.İnsanların kendi ülkelerinde özgürce, can ve mal güvenlikleri sağlanarak yaşamaları gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun gerçekleştirilebilmesi için izlenilmesi gereken yolları aktardı.Kılıçdaroğlu, Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilere ilişkin soruya karşılık da Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz" dediklerinde "Eskiye mi geri dönmek istiyorsunuz?" eleştirisiyle karşılaştıklarını ancak eskiye dönmek istemediklerini çünkü darbecilerin yaptıkları hukuk düzeninin hala yürürlükte olduğunu ve bununla ülkede demokrasiyi inşa edemeyeceklerini söyledi.Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:'Her bireyin, ekonomik anlamada sosyal devletin koruması altında olması lazım'Gezi davası, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a yönelik mahkeme kararlarının hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:Kılıçdaroğlu, Yüce Divan ve Adalet Divanına başvuru sayılarının çok yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları belirtti:İktidara gelmeleri halinde nasıl bir ekonomi politikası yürüteceklerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, ekonomiyi düzeltmenin zor bir şey olmadığını belirterek, buna ilişkin uygulayacakları politikaları anlattı.Türkiye'de enerji üretimi konusunda stratejileri ve özelleştirmenin nasıl önüne nasıl geçileceği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Sosyal devleti gerçek anlamda inşa etmek için Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı Sözleşme'nin bütün sigorta dallarının hayata geçmesi lazım. Bunlardan 8'i geçti, 9'uncusu yok; Aile Destekleri Sigortası. Böylece her ailenin, her bireyin, ekonomik anlamda sosyal devletin koruması altında olması lazım." diye konuştu.Kılıçdaroğlu, elektrikle ilgili eylemi dolayısıyla Avrupa Birliğinden destek vermek amacıyla kendisini arayanlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

