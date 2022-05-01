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ABD'de hortum: 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı, 100 ev hasar gördü
ABD'de hortum: 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı, 100 ev hasar gördü
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı, en az 100 evde hasar oluştu. 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T05:32+0300
2022-05-01T05:36+0300
dünya
abd
hortum
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ABD'nin Kansas eyaletini hortum vurdu. Binlerce evde elektrik kesildi, en az 100 ev hasar gördü.ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County'de 100'e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti. Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.
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ABD'de hortum: 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı, 100 ev hasar gördü

05:32 01.05.2022 (güncellendi: 05:36 01.05.2022)
© REUTERSABD'yi vuran hortum
ABD'yi vuran hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
© REUTERS
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kansas eyaletinde meydana gelen hortumda 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı, en az 100 evde hasar oluştu.
ABD'nin Kansas eyaletini hortum vurdu. Binlerce evde elektrik kesildi, en az 100 ev hasar gördü.
ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.
Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County'de 100'e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti. Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.
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