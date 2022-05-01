https://tr.sputniknews.com/20220501/diyarbakir-1-mayis-mitinginde-ekonomi-vurgusu-ulke-zengin-halk-fakir-yandas-mutlu-1055999559.html

Diyarbakır 1 Mayıs mitinginde ekonomi vurgusu: 'Ülke zengin, halk fakir, yandaş mutlu'

Diyarbakır 1 Mayıs mitinginde ekonomi vurgusu: 'Ülke zengin, halk fakir, yandaş mutlu'

Diyarbakır’da düzenlenen 1 Mayıs mitingine "Ülke zengin, halk fakir, yandaş mutlu" pankartıyla ekonomik kriz ve geçim sıkıntısına dikkat çekildi. KESK MYK... 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T15:53+0300

2022-05-01T15:53+0300

2022-05-01T15:58+0300

görüş

1 mayıs emek ve dayanışma günü

diyarbakır

ekonomi

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Diyarbakır’da, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen miting ile kutlandı. İstasyon Meydanı’nda KESK, DİSK, TMMOB ve Tabip Odası öncülüğünde düzenlenen mitinge sendikaların yanı sıra siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de katıldı. 'Birlikte Değiştireceğiz' sloganıyla düzenlenen miting için binlerce kişi kortej halinde miting alanında toplandı. Miting alanında 'Bu iktidarla geçinemiyoruz, asgari değil insanca yaşam', 'Ülke zengin, halk fakir, yandaş mutlu' gibi pankartlar dikkat çekti. Alana, üç noktada yapılan aramalarla girişler sağlandı. Çalınan müziklerle başlayan miting konuşmalarla devam etti.‘Çalışırken ölmediğimiz, insanca yaşayabileceğimiz bir memleket istiyoruz’Miting Tertip Komitesi adına konuşan Kamuran Taş “Ölümüne çalıştırılan işçilerin, işyerinde yoksulluk altında alınan ücretlerin, taşeron köleliğin, güvencesizliğin olduğu bir memleket değil, çalışırken ölmediğimiz, insanca yaşayabileceğimiz bir memleket istiyoruz. Devletin hukuka uygun davrandığı bir ülke istiyoruz. Bizler kentlerde yaşamı var edenleriz. Baskıcı rejimin bertaraf ettiği demokrasiyi yeniden kuracak emekçileriz. İşsizliğe, savaşa, yoksulluğa, güvencesizliğe mahkum eden bu düzeni biz değiştireceğiz. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyanın olduğuna inanıyoruz. Bu düzeni beraber değiştireceğiz. Artık yeter diyoruz. Tüm baskılara rağmen, direnişten vazgeçmeyen emekçileri biliyoruz. Biz çoğuz, milyonlarız, güzel günler göreceğiz” şeklinde konuştu.‘Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin hakim olduğu bir ülke istiyoruz’Ardından konuşan KESK MYK üyesi Gönül Kural şunları söyledi: Miting, yapılan konuşmaların ardından müzik dinletisi ile sona erdi.

https://tr.sputniknews.com/20220501/maltepede-1-mayis-kutlamalari-alana-yuruyus-basladi--1055995219.html

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1 mayıs emek ve dayanışma günü, diyarbakır, ekonomi