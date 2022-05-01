https://tr.sputniknews.com/20220501/ito-acikladi-istanbulun-yillik-enflasyonu-yuzde-80-1055998197.html

İTO açıkladı: İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 80

İTO açıkladı: İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 80

İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 11.36, toptan fiyatlar da yüzde 5.33 oranında artarken, yıllık ise yüzde 79.97'ye yükseldi 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T14:43+0300

2022-05-01T14:43+0300

2022-05-01T14:54+0300

enflasyon

ekonomi

istanbul ticaret odası (ito)

artış

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre, nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 11.36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5.33 oranında arttı.2021 Nisan ayına göre 2022 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 79.97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 73.21 olarak gerçekleşti.Nisan 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 29,82, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 23.95, Gıda Harcamalarında yüzde 11.49, Konut Harcamalarında yüzde 10.19, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 6.65, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 4.84, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 3.02, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 2.80 artış görüldü.Nisan 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 8.42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 8.11, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8, Madenler Grubunda yüzde 4.12, Mensucat Grubunda yüzde 2.94, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2.79 artış, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 2.05 azalış görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220430/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-donemin-mujdecisi-olacagina-inaniyorum-1055976740.html

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enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), artış