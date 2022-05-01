Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220501/rusya-azovstal-fabrikasi-topraklarindan-80-sivil-tahliye-edildi-1056002571.html
CANLI | Rusya: Azovstal fabrikası topraklarından 80 sivil tahliye edildi
CANLI | Rusya: Azovstal fabrikası topraklarından 80 sivil tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Mariupol’de Rus ordusu tarafından bloke edilmiş durumda olan Azovstal fabrikası topraklarında bulunan yerleşim yerlerinden... 01.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-01T19:27+0300
2022-05-01T19:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
azovstal
sivil
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055990676_0:220:3139:1985_1920x0_80_0_0_073e97dada4414b79f8213df65a7a167.jpg
ukrayna
rusya
azovstal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055990676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_307591033f4d8fb1906295e1a2888f20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, azovstal , sivil, tahliye, новый онлайн для белой редактуры
Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Azovstal fabrikası topraklarından 80 sivil tahliye edildi

19:27 01.05.2022 (güncellendi: 19:29 01.05.2022)
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Mariupol’de Rus ordusu tarafından bloke edilmiş durumda olan Azovstal fabrikası topraklarında bulunan yerleşim yerlerinden şimdiye dek 80 sivilin tahliye edildiğini belirtti.
Ukrayna'daki gelişmeler Sputnik'in CANLI BLOG'unda:
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: 30 Nisan’da Azovstal yakınındaki konutlardan toplam 46 kişilik iki grup sivil çıktı
06:51
Önce yenilerÖnce eskiler
19:26 01.05.2022
Rusya: Azovstal fabrikası topraklarından 80 sivil tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Mariupol’de Rus ordusu tarafından bloke edilmiş durumda olan Azovstal fabrikası topraklarında bulunan yerleşim yerlerinden şimdiye dek 80 sivilin tahliye edildiğini belirtti.
Rus savunma yetkilileri, tahliye edilenler içinde kadınlar ve çocukların bulunduğunu ve tahliye çalışmalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi üstüne gerçekleştirildiğini de ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Rusya ordusu birimleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti milis güçleri tarafından, sivillerin güvenli biçimde tahliyesi için insani koridor açılmıştır ve sükunet rejimi uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Rus yetkililer ayrıca, tahliye edilenlerin hepsinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Bezımennoye kasabasına yerleştirildiklerini, burada vatandaşlara sığınacakları yer, yiyecek ve tıbbi yardım sağlandığını kaydetti.
Bunun yanında, tahliye edilen sivillerden, Ukrayna güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere gitmek isteyenlerinse, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала