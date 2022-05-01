CANLI | Rusya: Azovstal fabrikası topraklarından 80 sivil tahliye edildi

Rusya: Azovstal fabrikası topraklarından 80 sivil tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Mariupol’de Rus ordusu tarafından bloke edilmiş durumda olan Azovstal fabrikası topraklarında bulunan yerleşim yerlerinden şimdiye dek 80 sivilin tahliye edildiğini belirtti.

Rus savunma yetkilileri, tahliye edilenler içinde kadınlar ve çocukların bulunduğunu ve tahliye çalışmalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi üstüne gerçekleştirildiğini de ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Rusya ordusu birimleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti milis güçleri tarafından, sivillerin güvenli biçimde tahliyesi için insani koridor açılmıştır ve sükunet rejimi uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Rus yetkililer ayrıca, tahliye edilenlerin hepsinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Bezımennoye kasabasına yerleştirildiklerini, burada vatandaşlara sığınacakları yer, yiyecek ve tıbbi yardım sağlandığını kaydetti.

Bunun yanında, tahliye edilen sivillerden, Ukrayna güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere gitmek isteyenlerinse, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.