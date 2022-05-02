https://tr.sputniknews.com/20220502/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-65e-ulasti-1056025931.html
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T17:57+0300
2022-05-02T17:57+0300
2022-05-02T18:04+0300
trafik
türkiye
istanbul
ramazan bayramı
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi.D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220502/istanbulda-bayramda-yollar-bos-kaldi-1056012706.html
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trafik, istanbul, ramazan bayramı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
17:57 02.05.2022 (güncellendi: 18:04 02.05.2022) Abone ol
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi.
D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.