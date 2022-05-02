https://tr.sputniknews.com/20220502/netflix-meghan-marklein-dizisini-iptal-etti-1056020223.html

Netflix, Meghan Markle'ın dizisini iptal etti

Netflix, Meghan Markle'ın dizisini iptal etti

Meghan Markle’ın Netflix'e hazırladığı animasyon dizisi iptal edildi. Konuyla ilgili Netflix ya da Prens Harry ve Meghan Markle tarafından kurulan... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T14:34+0300

2022-05-02T14:34+0300

2022-05-02T14:45+0300

netflix

yaşam

meghan markle

iptal

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Dijital yayın platformu Netflix, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaratıcısı olduğu animasyon dizi projesi "Pearl"ü ekonomik kesintiler sebebiyle iptal etti. Prens Harry ve Meghan Markle tarafından kurulan Archewell Productions aracılığıyla yaratılan dizi, henüz geliştirme aşamasındaydı.Gazete Duvar'ın Deadline’dan aktardığı habere göre Netflix, abone sayısındaki düşüşün yol açtığı kesintiler nedeniyle animasyon dizisini resmi olarak iptal ettiğini duyurdu. "Pearl", çeşitli diziler, belgeseller, uzun metrajlı filmler ve çocuk programları oluşturmak amacıyla 2020 yılında kurulan Archewell Productions’ın ilk animasyon dizisi olacaktı. Markle’ın yaratıcısı olduğu ve yapımcılığını David Furnish ile birlikte üstlendiği animasyon dizisi, tarihteki etkili kadın figürlerden ilham alam 12 yaşındaki bir kız çocuğunun maceralarına odaklanıyordu.Dizinin iptaline rağmen, çeşitli kaynaklar Netflix ve Archewell Productions’ın iş birliğinin devam ettiğini belirtti. Yakın zamanda çiftin katılımıyla gerçekleşen Invictus Games’in konu edildiği “Heart of Invictus” adlı belgesel dizisinin herhangi bir iptal yaşanmadan Netflix’te yayınlanması planlanıyor.Konuyla ilgili Netflix ya da Archewell’den henüz herhangi bir yorum gelmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220501/netflix-space-force-dizisini-iptal-etti-1055997947.html

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netflix, meghan markle, iptal