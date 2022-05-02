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Otomobile giren böcek kazaya neden oldu, bir araç takla attı
Otomobile giren böcek kazaya neden oldu, bir araç takla attı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram sabahı meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T16:07+0300
2022-05-02T16:10+0300
böcek
kaza
türkiye
otomobil
aydın
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İskender A. 'nın kullandığı otomobile seyir halindeyken böcek girdi. Sürücünün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Ö. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Behçet Ö. yönetimindeki araç takla atarak yol kenarına savruldu.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Behçet Ö. , olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/izmirde-hafif-ticari-aracin-carptigi-otomobil-takla-atti-1056011060.html
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böcek, kaza, otomobil, aydın

Otomobile giren böcek kazaya neden oldu, bir araç takla attı

16:07 02.05.2022 (güncellendi: 16:10 02.05.2022)
© İHAKuşadası, böcek kazası
Kuşadası, böcek kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
© İHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram sabahı meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.
İskender A. 'nın kullandığı otomobile seyir halindeyken böcek girdi. Sürücünün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Ö. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Behçet Ö. yönetimindeki araç takla atarak yol kenarına savruldu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Behçet Ö. , olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
TÜRKİYE
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı
09:31
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