https://tr.sputniknews.com/20220502/otomobile-giren-bocek-kazaya-neden-oldu-bir-arac-takla-atti-1056022953.html

Otomobile giren böcek kazaya neden oldu, bir araç takla attı

Otomobile giren böcek kazaya neden oldu, bir araç takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram sabahı meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T16:07+0300

2022-05-02T16:07+0300

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böcek

kaza

türkiye

otomobil

aydın

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İskender A. 'nın kullandığı otomobile seyir halindeyken böcek girdi. Sürücünün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Ö. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Behçet Ö. yönetimindeki araç takla atarak yol kenarına savruldu.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Behçet Ö. , olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220502/izmirde-hafif-ticari-aracin-carptigi-otomobil-takla-atti-1056011060.html

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böcek, kaza, otomobil, aydın