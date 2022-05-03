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https://tr.sputniknews.com/20220503/abd-ile-ermenistan-arasinda-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1056040712.html
ABD ile Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandı
ABD ile Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandı
ABD ile Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T11:23+0300
2022-05-03T11:23+0300
dünya
abd
ermenistan
nükleer
işbirliği
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı konuk eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji güvenliği sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini isteğini söyledi. Görüşme sonrası liderler, sivil nükleer işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Mirzoyan'ın Ermenistan'ın demokrasi ve hukuk düzeni inşasında kat ettiği ilerlemeyi ve komşuları ile olan ilişkilerini de değerlendirdiğini belirtti.
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abd, ermenistan, nükleer, işbirliği

ABD ile Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandı

11:23 03.05.2022
© FlickrABD - bayrak
ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Flickr
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ABD ile Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı konuk eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji güvenliği sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini isteğini söyledi.
Görüşme sonrası liderler, sivil nükleer işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Mirzoyan'ın Ermenistan'ın demokrasi ve hukuk düzeni inşasında kat ettiği ilerlemeyi ve komşuları ile olan ilişkilerini de değerlendirdiğini belirtti.
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