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AK Partili Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi mahkemesi' tepkisi: Çok yanlış bir söylem
AK Partili Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi mahkemesi' tepkisi: Çok yanlış bir söylem
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T09:02+0300
2022-05-03T09:02+0300
politika
hayati yazıcı
kemal kılıçdaroğlu
nazi
nazi almanyası
mahkeme
tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Çevredekilere kavurma pilav ikram eden Yazıcı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gezi olayları ile ilgili mahkeme kararı üzerine yapılan açıklamaları değerlendiren Yazıcı, "Bu konuda söz söyleyenlerin çoğunun gezi olayları ismi altında verilen mahkeme kararının herhangi bir sayfasını okudukları kanısında değilim. Tartışmalı bir süreçte, o tartışmalı süreçler üzerinde mahkemenin ne kadar titiz, düzenli çalıştığını göz ardı ederek hüküm cümlesi kuruyorlar. Bunları çok doğru bulmuyorum" dedi. AK Partili vekil, "Süreç devam ediyor. Ben mahkeme dosyalarının derinliğine nüfus edecek bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığım bir yerde de söz söylemem şık olmaz. Kaldı ki yargılama devam ediyor. Devam eden bir yargılama ile ilgili de böyle çok aleni hüküm cümlesi kurmak doğru değil. Ama Türkiye’nin tarihi kökleri itibariyle her alanı irdelediğimizde yargı faaliyetleri çerçevesinde temel unsur adalettir, adaleti sağlamaktır. İnanıyorum ki, bu yargılama sürecinin sonucunda da adalet neyse ortaya çıkacaktır. Onun için verilmiş olan hükmü şu veya bu anlamda bir değer hükmüne tabi tutmaya sahip değilim. Yargılama devam ettiği için bunu da çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeler için ’Nazi Mahkemesi’ benzetmesine ilişkin bir soru üzerine Yazıcı, "Çok yanlış bir söylem, ne demek Nazi mahkemesi ? Nazilerle bağlantılı bir ülkeye Nazi demek onları tahkir ediyorken, Nazilikle hiç alakası olmayan yurdumuzdaki bir faaliyeti Nazilikle nitelemek kabul edilebilir bir şey mi? Bu çok sorumsuzca söylenen bir söylem diye düşünüyorum. İnsanların çok sorumlu davranması gerekiyor. Bu nereye gidiyor ne getiriyor, ne götürüyor Türkiye’ye sağladığı katkı ne? Ben bir şey söyleyeyim de ne olursa olsun şeklindeki söylem tarzı bana göre kaliteli bir siyaset tarzı değildir. Hatta siyaset tarzı olamaz" ifadelerini kullandı. Yazıcı, Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmektir. Halkın diliyle ifade ediyorum. Yargılama faaliyetleri bunun için yapılır. Sonuçta süreçte aşamalar bitince bunun ne olduğunu açık seçik göreceğiz. Bittikten sonra bakarız, ederiz bir yanlış, yanılgı varsa o zaman bunlar ifade edilebilir. Yargılama devam ederken bunları söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/bakan-bozdagdan-kilicdarogluna-nazi-mahkemesi-tepkisi-turk-yargisina-buyuk-bir-hakarettir-1056019399.html
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hayati yazıcı, kemal kılıçdaroğlu, nazi, nazi almanyası, mahkeme, tepki

AK Partili Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi mahkemesi' tepkisi: Çok yanlış bir söylem

09:02 03.05.2022
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi davasını ’Nazi mahkemesi’ benzetmesine ilişkin, "Çok yanlış bir söylem, Ne demek Nazi mahkemesi?" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Çevredekilere kavurma pilav ikram eden Yazıcı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gezi olayları ile ilgili mahkeme kararı üzerine yapılan açıklamaları değerlendiren Yazıcı, "Bu konuda söz söyleyenlerin çoğunun gezi olayları ismi altında verilen mahkeme kararının herhangi bir sayfasını okudukları kanısında değilim. Tartışmalı bir süreçte, o tartışmalı süreçler üzerinde mahkemenin ne kadar titiz, düzenli çalıştığını göz ardı ederek hüküm cümlesi kuruyorlar. Bunları çok doğru bulmuyorum" dedi.
AK Partili vekil, "Süreç devam ediyor. Ben mahkeme dosyalarının derinliğine nüfus edecek bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığım bir yerde de söz söylemem şık olmaz. Kaldı ki yargılama devam ediyor. Devam eden bir yargılama ile ilgili de böyle çok aleni hüküm cümlesi kurmak doğru değil. Ama Türkiye’nin tarihi kökleri itibariyle her alanı irdelediğimizde yargı faaliyetleri çerçevesinde temel unsur adalettir, adaleti sağlamaktır. İnanıyorum ki, bu yargılama sürecinin sonucunda da adalet neyse ortaya çıkacaktır. Onun için verilmiş olan hükmü şu veya bu anlamda bir değer hükmüne tabi tutmaya sahip değilim. Yargılama devam ettiği için bunu da çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeler için ’Nazi Mahkemesi’ benzetmesine ilişkin bir soru üzerine Yazıcı, "Çok yanlış bir söylem, ne demek Nazi mahkemesi ? Nazilerle bağlantılı bir ülkeye Nazi demek onları tahkir ediyorken, Nazilikle hiç alakası olmayan yurdumuzdaki bir faaliyeti Nazilikle nitelemek kabul edilebilir bir şey mi? Bu çok sorumsuzca söylenen bir söylem diye düşünüyorum. İnsanların çok sorumlu davranması gerekiyor. Bu nereye gidiyor ne getiriyor, ne götürüyor Türkiye’ye sağladığı katkı ne? Ben bir şey söyleyeyim de ne olursa olsun şeklindeki söylem tarzı bana göre kaliteli bir siyaset tarzı değildir. Hatta siyaset tarzı olamaz" ifadelerini kullandı.
Yazıcı, Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmektir. Halkın diliyle ifade ediyorum. Yargılama faaliyetleri bunun için yapılır. Sonuçta süreçte aşamalar bitince bunun ne olduğunu açık seçik göreceğiz. Bittikten sonra bakarız, ederiz bir yanlış, yanılgı varsa o zaman bunlar ifade edilebilir. Yargılama devam ederken bunları söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum" diye ekledi.
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
TÜRKİYE
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Nazi Mahkemesi' tepkisi: 'Türk yargısına büyük bir hakarettir'
Dün, 14:02
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