https://tr.sputniknews.com/20220503/atlari-otomobiline-baglayip-ceken-ehliyetsiz-surucuye-8-bin-132-tl-ceza-1056037063.html

Atları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza

Atları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza

Bursa'da iki atı boyunlarından iple bağladıktan sonra otomobille çeken kişinin videosunu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine harekete geçen... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T08:48+0300

2022-05-03T08:48+0300

2022-05-03T08:49+0300

türkiye

bursa

at

araba

ceza

para cezası

sürücü

ehliyet

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti.Acımasız sürücü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasının 16 P 3101 olduğunu tespit etti. Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Teyfik C. olduğunu belirledi. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Teyfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesildi.Sürücü hakkında soruşturma devam ediyor.

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