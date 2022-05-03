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https://tr.sputniknews.com/20220503/atlari-otomobiline-baglayip-ceken-ehliyetsiz-surucuye-8-bin-132-tl-ceza-1056037063.html
Atları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza
Atları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza
Bursa'da iki atı boyunlarından iple bağladıktan sonra otomobille çeken kişinin videosunu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine harekete geçen... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T08:48+0300
2022-05-03T08:49+0300
türkiye
bursa
at
araba
ceza
para cezası
sürücü
ehliyet
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti.Acımasız sürücü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasının 16 P 3101 olduğunu tespit etti. Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Teyfik C. olduğunu belirledi. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Teyfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesildi.Sürücü hakkında soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/kamyonun-arkasina-bagladigi-kopegi-saatlerce-cekti-1055909949.html
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bursa, at, araba, ceza, para cezası, sürücü, ehliyet

Atları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza

08:48 03.05.2022 (güncellendi: 08:49 03.05.2022)
© İHAAtları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza
Atları otomobiline bağlayıp çeken ehliyetsiz sürücüye 8 bin 132 TL ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© İHA
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Bursa'da iki atı boyunlarından iple bağladıktan sonra otomobille çeken kişinin videosunu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye toplamda 8 bin 132 TL para cezası kesti.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde atları boyunlarından bağlayan kişi, otomobilin camlarından bağladığı iplerle kilometrelerce gitti.
Acımasız sürücü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti. Atlara eziyet ederek kilometrelerce götüren sürücünün görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.
Tepkilerin büyümesinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracın plakasının 16 P 3101 olduğunu tespit etti. Araç plakasından sahibine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Teyfik C. olduğunu belirledi.
Yapılan inceleme sonucunda sürücü Teyfik C. olduğu ve ehliyeti de olmadığı öğrenildi. Sürücüye, 8 bin 132 TL para cezası kesildi.
Sürücü hakkında soruşturma devam ediyor.
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