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İmamoğlu: Bir kişi değil, millet kazanacak
İmamoğlu: Bir kişi değil, millet kazanacak
Rize ziyaretinde düzenlediği mitingde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kişi değil, millet kazanacak. Sizlerle beraber çayda yaşanan sorunu da tarımda... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T12:10+0300
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politika
ekrem imamoğlu
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ziyaret
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ziyaretinde konuştu.Farklı görüşlerdeki 6 siyasi partinin 'memleketin özgürleşmesi için' bir araya geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin, İBB Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım" ifadelerini kullandı.Hükümeti eleştiren İmamoğlu, "Bunlar da her ağacı beton ediyor. Her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz" dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:"Farklılıklarımız bir araya geldiğinde çok daha güzel oluyor" diyen İBB Başkanı, "İnsanlar şunu hatırlasın, özgürlüklerden, eğer düşüncesini söylediği için suçlanan bir toplum değil, düşüncesiyle insanlara ışık tutan bir toplum haline gelirsek ekonomide de iyi oluyoruz o zaman" diye ekledi. "Ben 'İstanbul ittifakının adayıyım' demiştim. Günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İBB Başkanı seçildim" diyen İmamoğlu, "Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz. Bu masanın en büyük vaadi barıştır, huzurdur, milletçe dimdik ayakta olmaktır" diye belirtti.
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ekrem imamoğlu, türkiye, rize, ziyaret

İmamoğlu: Bir kişi değil, millet kazanacak

12:10 03.05.2022 (güncellendi: 12:21 03.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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Rize ziyaretinde düzenlediği mitingde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kişi değil, millet kazanacak. Sizlerle beraber çayda yaşanan sorunu da tarımda yaşanan sorunu da çözeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ziyaretinde konuştu.
Farklı görüşlerdeki 6 siyasi partinin 'memleketin özgürleşmesi için' bir araya geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin, İBB Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım" ifadelerini kullandı.
Hükümeti eleştiren İmamoğlu, "Bunlar da her ağacı beton ediyor. Her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz" dedi.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"Bir kişi değil, millet kazanacak. Bizim çay üreten insanlarımız mutsuz. Çünkü tarımın desteklenmediği hiçbir toplum hiçbir konuda başarılı olamaz. Biz çayın da fındığın da doğanın da yanındayız. Sizlerle beraber çayda yaşanan sorunu da tarımda yaşanan sorunu da çözeceğiz."
"Farklılıklarımız bir araya geldiğinde çok daha güzel oluyor" diyen İBB Başkanı, "İnsanlar şunu hatırlasın, özgürlüklerden, eğer düşüncesini söylediği için suçlanan bir toplum değil, düşüncesiyle insanlara ışık tutan bir toplum haline gelirsek ekonomide de iyi oluyoruz o zaman" diye ekledi.
"Ben 'İstanbul ittifakının adayıyım' demiştim. Günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İBB Başkanı seçildim" diyen İmamoğlu, "Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz. Bu masanın en büyük vaadi barıştır, huzurdur, milletçe dimdik ayakta olmaktır" diye belirtti.
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkaran bir yunusun videosunu Bayram sevinci notuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
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