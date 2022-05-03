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https://tr.sputniknews.com/20220503/new-york-borsasi-yatay-seyirle-acildi-1056051264.html
New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası yatay seyirle açıldı
2 Mayıs'ta düşüşle açılan New York borsası, güne yatay seyirle başladı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T17:07+0300
2022-05-03T17:07+0300
ekonomi
new york borsasi
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
federal açık piyasa komitesi (fomc)
enflasyon
faiz
tahvil
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Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 33.061,50 puan oldu. S&amp;P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.153,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.493,70 puana indi.Enflasyonist kaygılar ve şahinleşen para politikası duruşunun etkisiyle dün yüzde 3 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,92 seviyesine geriledi.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220502/new-york-borsasi-dususle-acildi-1056024724.html
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new york borsasi, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), federal açık piyasa komitesi (fomc), enflasyon, faiz, tahvil

New York borsası yatay seyirle açıldı

17:07 03.05.2022
© AFP 2022 / Bryan R. SmithABD ekonomisi - New York Borsası - Dow Jones Endeksi
ABD ekonomisi - New York Borsası - Dow Jones Endeksi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / Bryan R. Smith
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2 Mayıs'ta düşüşle açılan New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 33.061,50 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.153,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.493,70 puana indi.
Enflasyonist kaygılar ve şahinleşen para politikası duruşunun etkisiyle dün yüzde 3 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,92 seviyesine geriledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.
New York Menkul Kıymetler Borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
EKONOMİ
New York borsası düşüşle açıldı
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