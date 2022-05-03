https://tr.sputniknews.com/20220503/new-york-borsasi-yatay-seyirle-acildi-1056051264.html

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

2 Mayıs'ta düşüşle açılan New York borsası, güne yatay seyirle başladı. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T17:07+0300

2022-05-03T17:07+0300

2022-05-03T17:07+0300

ekonomi

new york borsasi

abd merkez bankası

abd merkez bankası (fed)

federal açık piyasa komitesi (fomc)

enflasyon

faiz

tahvil

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Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 33.061,50 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.153,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.493,70 puana indi.Enflasyonist kaygılar ve şahinleşen para politikası duruşunun etkisiyle dün yüzde 3 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,92 seviyesine geriledi.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220502/new-york-borsasi-dususle-acildi-1056024724.html

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new york borsasi, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), federal açık piyasa komitesi (fomc), enflasyon, faiz, tahvil