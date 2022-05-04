https://tr.sputniknews.com/20220504/bursaspor-euroleaguede-mucadele-etme-hakki-kazandi-1056069235.html
Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı
Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı
EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:39+0300
2022-05-04T11:39+0300
2022-05-04T11:39+0300
spor
basketbol
bursaspor
fenerbahçe beko
euroleague
anadolu efes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056068825_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38153072bec313df62a5baf213be13d9.jpg
Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu zafer Frutti Extra Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220401/isvecli-basketbol-yildizi-cskaya-transfer-oldugu-icin-milli-takimdan-uzaklastirildi-1055234615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056068825_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f36419b008230a4a6096932c9485c118.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
basketbol, bursaspor, fenerbahçe beko, euroleague, anadolu efes
Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı
Abone ol
EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı.
Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu zafer Frutti Extra Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.