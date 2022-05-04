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Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı
Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı
EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:39+0300
2022-05-04T11:39+0300
spor
basketbol
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fenerbahçe beko
euroleague
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Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu zafer Frutti Extra Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.
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basketbol, bursaspor, fenerbahçe beko, euroleague, anadolu efes

Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı

11:39 04.05.2022
© İHA / BARIŞ YALIMBursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı
Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA / BARIŞ YALIM
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EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı.
Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu zafer Frutti Extra Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.
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