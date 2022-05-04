https://tr.sputniknews.com/20220504/bursaspor-euroleaguede-mucadele-etme-hakki-kazandi-1056069235.html

Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı

Bursaspor, Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı

EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T11:39+0300

2022-05-04T11:39+0300

2022-05-04T11:39+0300

spor

basketbol

bursaspor

fenerbahçe beko

euroleague

anadolu efes

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Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu zafer Frutti Extra Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.

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basketbol, bursaspor, fenerbahçe beko, euroleague, anadolu efes