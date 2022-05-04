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https://tr.sputniknews.com/20220504/kavaladan-gezi-davasi-aciklamasi-karar-keyfidir-siyasi-baski-altinda-alinmistir-1056070048.html
Kavala'dan Gezi davası açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır
Kavala'dan Gezi davası açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala yazılı açıklama yaparak kararı değerlendirdi. Kavala, "Karar keyfidir... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T11:53+0300
2022-05-04T11:53+0300
türkiye
osman kavala
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
gezi olayları
gezi protestoları
dava
karar
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Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı."Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir" ifadelerini kullanan Kavala, "Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır" dedi.Gezi davasının yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdiğine dikkat çeken Kavala, "Karar keyfidir siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır" ifadelerini kullandı.Kavala'nın yazılı açıklaması şöyle:"25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır.Benim ‘Sorosçu’ olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu."
https://tr.sputniknews.com/20220427/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-stk-temsilcileri-ile-iftar-programinda-konusma-yapiyor-1055901714.html
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osman kavala, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, dava, karar

Kavala'dan Gezi davası açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır

11:53 04.05.2022
© AAOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA
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Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala yazılı açıklama yaparak kararı değerlendirdi. Kavala, "Karar keyfidir, siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır" dedi.
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.
"Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir" ifadelerini kullanan Kavala, "Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır" dedi.
Gezi davasının yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdiğine dikkat çeken Kavala, "Karar keyfidir siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Kavala'nın yazılı açıklaması şöyle:
"25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır.
Benim ‘Sorosçu’ olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
POLİTİKA
Erdoğan'dan ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Kavala açıklaması: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
27 Nisan, 21:32
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