https://tr.sputniknews.com/20220504/kavaladan-gezi-davasi-aciklamasi-karar-keyfidir-siyasi-baski-altinda-alinmistir-1056070048.html

Kavala'dan Gezi davası açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır

Kavala'dan Gezi davası açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala yazılı açıklama yaparak kararı değerlendirdi. Kavala, "Karar keyfidir... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T11:53+0300

2022-05-04T11:53+0300

2022-05-04T11:53+0300

türkiye

osman kavala

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

gezi olayları

gezi protestoları

dava

karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bf6fd1b0098f72ed296e7a8e9f34e77.jpg

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı."Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir" ifadelerini kullanan Kavala, "Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır" dedi.Gezi davasının yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdiğine dikkat çeken Kavala, "Karar keyfidir siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır" ifadelerini kullandı.Kavala'nın yazılı açıklaması şöyle:"25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır.Benim ‘Sorosçu’ olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu."

https://tr.sputniknews.com/20220427/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-stk-temsilcileri-ile-iftar-programinda-konusma-yapiyor-1055901714.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osman kavala, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, dava, karar