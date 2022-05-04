https://tr.sputniknews.com/20220504/kilicdaroglundan-elektriksiz-yedi-gun-videosu-1056080305.html

Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu: 'Ülkemin yoksulları için bir yola çıktım'

Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu: 'Ülkemin yoksulları için bir yola çıktım'

Zamları protesto etmek için faturası ödemeyen ve oturduğu binadaki şalteri indirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi günün özetini içeren... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T15:23+0300

2022-05-04T15:23+0300

2022-05-04T15:26+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

elektrik

elektrik kesintisi

fatura

ödeme

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Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan günü kesilmişti. Yedi gün karanlıkta kalan, elektriği olmayan birçok aileyi ziyaret eden, evinde üniversite öğrencilerini lüks ışığında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

https://tr.sputniknews.com/20220430/kilicdaroglu-universitelilerle-bulustu-guclendirilmis-parlamenter-sisteme-gecmek-zorundasiniz--1055969058.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), elektrik, elektrik kesintisi, fatura, ödeme