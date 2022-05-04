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Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu: 'Ülkemin yoksulları için bir yola çıktım'
Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu: 'Ülkemin yoksulları için bir yola çıktım'
Zamları protesto etmek için faturası ödemeyen ve oturduğu binadaki şalteri indirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi günün özetini içeren... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T15:23+0300
2022-05-04T15:26+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
elektrik
elektrik kesintisi
fatura
ödeme
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Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan günü kesilmişti. Yedi gün karanlıkta kalan, elektriği olmayan birçok aileyi ziyaret eden, evinde üniversite öğrencilerini lüks ışığında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:
https://tr.sputniknews.com/20220430/kilicdaroglu-universitelilerle-bulustu-guclendirilmis-parlamenter-sisteme-gecmek-zorundasiniz--1055969058.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), elektrik, elektrik kesintisi, fatura, ödeme

Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu: 'Ülkemin yoksulları için bir yola çıktım'

15:23 04.05.2022 (güncellendi: 15:26 04.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu
Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu
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Zamları protesto etmek için faturası ödemeyen ve oturduğu binadaki şalteri indirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi günün özetini içeren bir video paylaştı.
Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan günü kesilmişti.
Yedi gün karanlıkta kalan, elektriği olmayan birçok aileyi ziyaret eden, evinde üniversite öğrencilerini lüks ışığında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:
"Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
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