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Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin (ROBİS) 3 üyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T16:46+0300
2022-05-04T16:46+0300
yaşam
atatürk
toprak
ev
samsun
atakum
belediye
selanik
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CHP'nin Balkan Masası ve Samsun Atakum Belediyesi tarafından Balkan ülkelerindeki kardeş belediyelerle birlikte geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenledi.Bu yıl da etkinlikler kapsamında Yunanistan'da soydaşların yaşadığı Gümülcine kentindeki ROBİS'in başkanı Latif Mehmet ile Ali Kayrak ve Şükrü Mehmetçik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evden 3 Mayıs günü aldıkları toprağı, bisikletle Samsun'a götürmek için yola çıkardı.Tekirdağ'a ulaşan ekibi CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile partililer karşıladı.Milletvekili Aygun, "Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Selanik'ten yola çıktı, Tekirdağ'a ulaştı. Buradan Samsun'a götürülecek ve 19 Mayıs'ta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Atakum Belediyemizin düzenlemiş olduğu bir etkinlikle Genel Başkanımıza hediye edecekler. Bu proje 2021 yılında başladı, bu yıl da projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.ROBİS Başkanı Latif Mehmet, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı otomobille Gümülcine'ye getirdiklerini ve buradan bisikletle pedal çevirerek Samsun'a yola çıktıklarını söyledi.Toplamda 1350 kilometre pedal çevireceklerini belirten Mehmet, "Toprak, Atatürk'ün evinin bahçesindeki nar ağacının altından alındı. Tekirdağ'dan İstanbul'a oradan da Karadeniz kıyısından Samsun'a gideceğiz" diye konuştu.
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atatürk, toprak, ev, samsun, atakum, belediye, selanik

Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar

16:46 04.05.2022
© DHASelanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin (ROBİS) 3 üyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı bisikletle Samsun'a götürüyor.
CHP'nin Balkan Masası ve Samsun Atakum Belediyesi tarafından Balkan ülkelerindeki kardeş belediyelerle birlikte geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenledi.
Bu yıl da etkinlikler kapsamında Yunanistan'da soydaşların yaşadığı Gümülcine kentindeki ROBİS'in başkanı Latif Mehmet ile Ali Kayrak ve Şükrü Mehmetçik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evden 3 Mayıs günü aldıkları toprağı, bisikletle Samsun'a götürmek için yola çıkardı.
Tekirdağ'a ulaşan ekibi CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile partililer karşıladı.
Milletvekili Aygun, "Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Selanik'ten yola çıktı, Tekirdağ'a ulaştı. Buradan Samsun'a götürülecek ve 19 Mayıs'ta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Atakum Belediyemizin düzenlemiş olduğu bir etkinlikle Genel Başkanımıza hediye edecekler. Bu proje 2021 yılında başladı, bu yıl da projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
ROBİS Başkanı Latif Mehmet, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı otomobille Gümülcine'ye getirdiklerini ve buradan bisikletle pedal çevirerek Samsun'a yola çıktıklarını söyledi.
Toplamda 1350 kilometre pedal çevireceklerini belirten Mehmet, "Toprak, Atatürk'ün evinin bahçesindeki nar ağacının altından alındı. Tekirdağ'dan İstanbul'a oradan da Karadeniz kıyısından Samsun'a gideceğiz" diye konuştu.
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