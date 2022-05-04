https://tr.sputniknews.com/20220504/tesk-genel-baskani-palandoken-esnaf-olmak-daha-cazip-hale-getirilmeli-1056066874.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf olmanın daha cazip hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Meslek liselerinde ahilik geleneklerine daha fazla yer... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T10:35+0300

2022-05-04T10:35+0300

2022-05-04T10:35+0300

ekonomi

türkiye

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

açıklama

esnaf

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar çocuklarının baba mesleğine ilgi göstermediklerini ve birçok mesleğin yok olmaya başladığını belirterek "Esnafı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalı. Esnaf olmak daha cazip hale getirilmeli ki yönelimler artsın" ifadelerini kullandı.Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın ticaretin ve ekonominin temeli olduğunu belirtti.Buna karşın günümüzde esnaf ve sanatkar olmayı seçen, baba mesleğini icra etme eğiliminde olan genç sayısının azaldığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:Palandöken, bugün 100'ün üzerinde kaybolmaya yüz tutmuş mesleğin olduğuna işaret ederek baba mesleğini devam ettirenlerin oranının yüzde 36'lardan yüzde 11'lere kadar gerilediğini ifade etti.Birçok meslekte ustaların yetiştirecek çırak bulamadıklarının altını çizen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

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türkiye, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, açıklama, esnaf