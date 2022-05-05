https://tr.sputniknews.com/20220505/afganistandaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-20yi-gecti--1056116243.html

Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti

Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti

Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T16:32+0300

2022-05-05T16:32+0300

2022-05-05T16:32+0300

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Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220504/afganistanda-meydana-gelen-seller-nedeniyle-en-az-18-kisi-hayatini-kaybetti-1056079421.html

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