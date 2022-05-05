https://tr.sputniknews.com/20220505/afganistandaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-20yi-gecti--1056116243.html
Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti
Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti
Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T16:32+0300
2022-05-05T16:32+0300
2022-05-05T16:32+0300
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Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/afganistanda-meydana-gelen-seller-nedeniyle-en-az-18-kisi-hayatini-kaybetti-1056079421.html
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afganistan, sel, sel felaketi, ölü, yaralı
Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti
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Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi.
Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.