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https://tr.sputniknews.com/20220505/afganistandaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-20yi-gecti--1056116243.html
Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti
Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti
Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T16:32+0300
2022-05-05T16:32+0300
dünya
afganistan
sel
sel felaketi
ölü
yaralı
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Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/afganistanda-meydana-gelen-seller-nedeniyle-en-az-18-kisi-hayatini-kaybetti-1056079421.html
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afganistan, sel, sel felaketi, ölü, yaralı

Afganistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 20'yi geçti

16:32 05.05.2022
© AFP 2022Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022
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Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi.
Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
DÜNYA
Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
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