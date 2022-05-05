https://tr.sputniknews.com/20220505/avusturya-enerji-sirketi-omv-avrupa-rusyadan-dogalgaz-ithalatinin-yasaklanmasina-hazir-degil-1056100688.html
Avusturya enerji şirketi OMV: Avrupa, Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasına hazır değil
Avusturya enerji şirketi OMV: Avrupa, Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasına hazır değil
Avusturyalı enerji devi OMV, AB'nin 6. yaptırım paketinde öngörülen Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasına Avrupa'nın henüz hazır olmadığını açıkladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:58+0300
2022-05-05T09:58+0300
2022-05-05T10:00+0300
ukrayna krizi
rusya
avusturya
enerji
petrol
doğalgaz
yasak
avrupa birliği
ursula von der leyen
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Avusturyalı enerji devi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı 6. yaptırım paketinde yer alan Rusya'da enerji ithalatına yasak konulması kararını değerlendirdi.Kurier gazetesine demeç veren Stern, Rusya'ya uygulanacak enerji ambargosunun Avrupa sanayisinde ve ekonomisinde bir krize yol açacağını belirtti.'Görev gücü oluşturduk'Stern, "Bugün bir ambargoya, neticelerini kabul etmeye hazır olmadığımız sürece hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bir şeyin net olarak anlaşılması gerekiyor: Doğalgaz ihtiyacımızı kendimi karşılamıyoruz, Rusya'dan karşılıyoruz. Teslimatlara nasıl katkıda bulunabileceğimizi görmek için doğalgaz konusunda bir görev gücü oluşturduk" ifadelerini kullandı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinin detaylarını açıklayarak, komisyonun 'ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı' önerdiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220504/opec-rus-petrolunden-dogacak-boslugun-yeri-doldurulamaz-1056088365.html
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Avusturya enerji şirketi OMV: Avrupa, Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasına hazır değil
09:58 05.05.2022 (güncellendi: 10:00 05.05.2022) Abone ol
Avusturyalı enerji devi OMV, AB'nin 6. yaptırım paketinde öngörülen Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasına Avrupa'nın henüz hazır olmadığını açıkladı.
Avusturyalı enerji devi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı 6. yaptırım paketinde yer alan Rusya'da enerji ithalatına yasak konulması kararını değerlendirdi.
Kurier gazetesine demeç veren Stern, Rusya'ya uygulanacak enerji ambargosunun Avrupa sanayisinde ve ekonomisinde bir krize yol açacağını belirtti.
'Görev gücü oluşturduk'
Stern, "Bugün bir ambargoya, neticelerini kabul etmeye hazır olmadığımız sürece hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bir şeyin net olarak anlaşılması gerekiyor: Doğalgaz ihtiyacımızı kendimi karşılamıyoruz, Rusya'dan karşılıyoruz. Teslimatlara nasıl katkıda bulunabileceğimizi görmek için doğalgaz konusunda bir görev gücü oluşturduk" ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinin detaylarını açıklayarak, komisyonun 'ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı' önerdiğini söylemişti.