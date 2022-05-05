https://tr.sputniknews.com/20220505/avusturya-enerji-sirketi-omv-avrupa-rusyadan-dogalgaz-ithalatinin-yasaklanmasina-hazir-degil-1056100688.html

Avusturya enerji şirketi OMV: Avrupa, Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasına hazır değil

Avusturya enerji şirketi OMV: Avrupa, Rusya'dan doğalgaz ithalatının yasaklanmasına hazır değil

Avusturyalı enerji devi OMV, AB'nin 6. yaptırım paketinde öngörülen Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasına Avrupa'nın henüz hazır olmadığını açıkladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:58+0300

2022-05-05T09:58+0300

2022-05-05T10:00+0300

ukrayna krizi

rusya

avusturya

enerji

petrol

doğalgaz

yasak

avrupa birliği

ursula von der leyen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101747/83/1017478322_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b5f90a0d09221a1f2f12898706b12268.jpg

Avusturyalı enerji devi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı 6. yaptırım paketinde yer alan Rusya'da enerji ithalatına yasak konulması kararını değerlendirdi.Kurier gazetesine demeç veren Stern, Rusya'ya uygulanacak enerji ambargosunun Avrupa sanayisinde ve ekonomisinde bir krize yol açacağını belirtti.'Görev gücü oluşturduk'Stern, "Bugün bir ambargoya, neticelerini kabul etmeye hazır olmadığımız sürece hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bir şeyin net olarak anlaşılması gerekiyor: Doğalgaz ihtiyacımızı kendimi karşılamıyoruz, Rusya'dan karşılıyoruz. Teslimatlara nasıl katkıda bulunabileceğimizi görmek için doğalgaz konusunda bir görev gücü oluşturduk" ifadelerini kullandı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinin detaylarını açıklayarak, komisyonun 'ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı' önerdiğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220504/opec-rus-petrolunden-dogacak-boslugun-yeri-doldurulamaz-1056088365.html

rusya

avusturya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, avusturya, enerji, petrol, doğalgaz, yasak, avrupa birliği, ursula von der leyen