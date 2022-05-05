https://tr.sputniknews.com/20220505/danimarkada-bir-hayvanat-bahcesi-izleyicileri-buyulemek-icin-disi-aslani-parcalarina-ayirdi--1056101839.html

Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, 'izleyicileri büyülemek' için dişi aslanı parçalarına ayırdı

Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, 'izleyicileri büyülemek' için dişi aslanı parçalarına ayırdı

Danimarka'daki Odense Hayvanat Bahçesi, halka hayvan anatomisini göstermek ve 'izleyicileri büyülemek' için kalabalık bir seyirci grubunun önünde dişi bir... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T11:27+0300

2022-05-05T11:27+0300

2022-05-05T11:47+0300

yaşam

danimarka

hayvanat bahçesi

aslan

seyirci

izleyici

tepki

hayvan hakları

itlaf

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Hayvan hakları aktivistleri tarafından defalarca dilekçe verilmesine rağmen Danimarka hayvanat bahçeleri, tamamen sağlıklı hayvanları itlaf etme ve cesetlerini 'anatomi eğitimi' adı altında kamuya açık bir alanda parçalarına ayırma (diseksiyon) uygulamalarını sürdürüyor.İlk olarak Odense Hayvanat Bahçesi'ndeki 'Zola' isimli dişi aslan, yeni bir erkek aslanla anlaşamadığı ve başka bir hayvanat bahçesine satılamadığı için 2014 yılında öldürüldü. 2019 yılında da Kopenhag Hayvanat Bahçesi'nin 'Marius' adındaki son derece sağlıklı bir zürafayı öldürüp çocukların da bulunduğu kalabalık bir seyirci grubu önünde parçalara ayırması yoğun tepkilere neden olmuştu. Aynı hayvanat bahçesi, 2015 yılında da 4 aslanı öldürmüş, bu aslanlardan birini çoğunluğu çocuklardan oluşan alanda parçalarına ayırmıştı.'Daha fazla hayranlık yaratmak istiyoruz'Danimarka Radyosu'na konuşan Odense Hayvanat Bahçesi Müdürü Bjarne Klausen, “Bunu yapıyoruz çünkü daha fazla hayranlık yaratmak istiyoruz. Doğa ile büyülenmek ve aslanın kendi habitatında mükemmel bir ölüm makinesi olmasının sırlarını anlamak için buradayız. Bu hikayeleri gerçekten göstermek istiyoruz” dedi. Halka açık alanda diseksiyon uygulamasını savunan Klausen, “Ölüm ve yaşam, insanlar için de günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Ölümü buzdolabına koyuyoruz ancak bununla yakınlaşmak ve hayvan bedeninin ve anatomisinin nasıl işlediğini görmek inanılmaz derecede önemli” ifadelerini kullandı.Klausen, “Aslında çoğu Danimarkalı bunun son derece heyecan verici olduğunu düşünüyor ve anlattığımız hikayeden büyüleniyorlar” diye ekledi.Zoolog ve Odense Hayvanat Bahçesi Müdür Yardımcısı Nina Collatz'a göre ise bu, hem Danimarka hayvanat bahçeleri hem de bölge halkı için yaygın bir uygulama.'Danimarka ve İskandinav ülkelerine özel bir uygulama'Hayvan diseksiyonunun Odense'de 20 yıldan fazla bir süredir yapıldığını belirten Collatz, ülke basınına verdiği demeçte, "Danimarkalılar bu konuda öfkeli değil ve Funen adasının insanları bizim incelememize alıştı. ABD'de ve Avrupa'daki birçok ülkede hayvanlar parçalarına ayrılıp incelenmez. Bu nedenle uygulamamız, Danimarka ve İskandinav ülkelerine özel bir uygulama" ifadelerini kullandı.Klausen ve Collatz, Danimarkalıların ölü hayvanların kamusal alanda parçalarına ayrılmasını korkutucu ve rahatsız edici bulmadığı konusunda hemfikir.Odense Hayvanat Bahçesi'ndeki bir sonraki halka açık aslan diseksiyonunun 5 Haziran'da yapılması planlanıyor.Öte yandan söz konusu uygulama, diğer bir İskandinav ülkesi olan İsveç'te de oldukça rağbet görüyor.

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danimarka, hayvanat bahçesi, aslan, seyirci, izleyici, tepki, hayvan hakları, itlaf