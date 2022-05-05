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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220505/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056099083.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.69 TL’de yer alıyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:17+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
yarım gram altın
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14.78 civarında hareket ediyor.Euro/TL de 15.69 seviyesinde işlem görüyor.Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 175 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyada altın satış fiyatları; gram altın 902 lira, çeyrek altın 1500 lira, yarım altın 2948 lira, tam altın ise 5 bin 918 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055942437.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, yarım gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:17 05.05.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.69 TL’de yer alıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14.78 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 15.69 seviyesinde işlem görüyor.

Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 175 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.

Çeyrek altın ne kadar?

Spot piyada altın satış fiyatları; gram altın 902 lira, çeyrek altın 1500 lira, yarım altın 2948 lira, tam altın ise 5 bin 918 liradan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
29 Nisan, 09:25
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