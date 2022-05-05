https://tr.sputniknews.com/20220505/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056099083.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.69 TL’de yer alıyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:17+0300

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2022-05-05T09:17+0300

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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14.78 civarında hareket ediyor.Euro/TL de 15.69 seviyesinde işlem görüyor.Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 175 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyada altın satış fiyatları; gram altın 902 lira, çeyrek altın 1500 lira, yarım altın 2948 lira, tam altın ise 5 bin 918 liradan işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220429/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055942437.html

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