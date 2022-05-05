https://tr.sputniknews.com/20220505/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056099083.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.69 TL’de yer alıyor. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:17+0300
2022-05-05T09:17+0300
2022-05-05T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
yarım gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14.78 civarında hareket ediyor.Euro/TL de 15.69 seviyesinde işlem görüyor.Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 175 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyada altın satış fiyatları; gram altın 902 lira, çeyrek altın 1500 lira, yarım altın 2948 lira, tam altın ise 5 bin 918 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055942437.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, yarım gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.69 TL’de yer alıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14.78 civarında hareket ediyor.
Euro/TL de 15.69 seviyesinde işlem görüyor.
Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 175 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.
Çeyrek altın ne kadar?
Spot piyada altın satış fiyatları; gram altın 902 lira, çeyrek altın 1500 lira, yarım altın 2948 lira, tam altın ise 5 bin 918 liradan işlem görüyor.