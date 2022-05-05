https://tr.sputniknews.com/20220505/ece-seckinden-bayan-sarkici-duzceye-yakismadi-diyen-belediye-baskanina-yanit-1056097720.html
Ece Seçkin'den, 'Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı' diyen belediye başkanına yanıt
Ece Seçkin'den, 'Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı' diyen belediye başkanına yanıt
Şarkıcı Ece Seçkin, ‘bir bayan sanatçının sahne almasını kente 'yakıştıramayan’ Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin’e sert çıktı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T07:02+0300
2022-05-05T07:02+0300
2022-05-05T07:02+0300
düzce
ece seçkin
birol şahin
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TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Düzcespor, 1 Mayıs’ta deplasmanda Yomraspor’u yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala TFF 2’nci Lig’e yükselmişti.Ece Seçkin, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları programı kapsamında cumartesi akşamı Düzce Anıtpark’ta konser verecek.Daha önce de A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını savunarak tepki çeken Şahin, kutlama programını eleştirerek 'Bayan şarkıcının Düzce'ye yakışmayacağını' söyledi: “Ancak cumartesi günü kutlama için bir BAYAN şarkıcıyı getirmeleri DÜZCESPOR’a ve Düzceli’ye yakışmaz.!!! Düzce MUHAFAZAKAR bir yerdir. DİNİ değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, SINIRLARI AŞMADAN.!!!”En baştan başladı: Bayan değil kadınTwitter hesabından Şahin’in sözlerini alıntılayan Seçkin şunları söyledi: “Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var? Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin… Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ!Daha önce de Voleybol takımının üniformalarıyla ilgili konuşmuştuKaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' söylemişti. Yaptığı paylaşım sonrası Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilmişti.
düzce
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düzce, ece seçkin, birol şahin
Ece Seçkin'den, 'Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı' diyen belediye başkanına yanıt
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Şarkıcı Ece Seçkin, ‘bir bayan sanatçının sahne almasını kente 'yakıştıramayan’ Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin’e sert çıktı.
TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Düzcespor, 1 Mayıs’ta deplasmanda Yomraspor’u yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala TFF 2’nci Lig’e yükselmişti.
Ece Seçkin, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları programı kapsamında cumartesi akşamı Düzce Anıtpark’ta konser verecek.
Daha önce de A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını savunarak tepki çeken Şahin
, kutlama programını eleştirerek 'Bayan şarkıcının Düzce'ye yakışmayacağını' söyledi: “Ancak cumartesi günü kutlama için bir BAYAN şarkıcıyı getirmeleri DÜZCESPOR’a ve Düzceli’ye yakışmaz.!!! Düzce MUHAFAZAKAR bir yerdir. DİNİ değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, SINIRLARI AŞMADAN.!!!”
En baştan başladı: Bayan değil kadın
Twitter hesabından Şahin’in sözlerini alıntılayan Seçkin şunları söyledi: “Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var? Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?
Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin… Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ!
Daha önce de Voleybol takımının üniformalarıyla ilgili konuşmuştu
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' söylemişti. Yaptığı paylaşım sonrası Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilmişti.