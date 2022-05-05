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https://tr.sputniknews.com/20220505/hindistanda-bir-polis-toplu-tecavuz-ihbarinda-bulunan-kiza-tecavuz-ettigi-iddiasiyla-tutuklandi-1056113784.html
Hindistan'da bir polis, toplu tecavüz ihbarında bulunan kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Hindistan'da bir polis, toplu tecavüz ihbarında bulunan kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Hindistan'da bir polis memurunun, teyzesiyle birlikte karakola giderek kendisine toplu tecavüz edildiği ihbarında bulunan bir kız çocuğuna tecavüz etti. Olayın... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T16:04+0300
2022-05-05T16:17+0300
dünya
hindistan
polis
kız
kız çocuğu
taciz
tecavüz
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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru, toplu tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.Olayın açığa çıkmasının ardından hakkında ceza davası açılan polis memurunun açığa alındığı bildirildi. Devlet yetkilileri, olayla ilgili üst düzey bir soruşturma emri verdi ve 24 saat içinde rapor istedi. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu da üst düzey polis yetkililerinden 4 hafta içinde bir rapor oluşturulması talebinde bulundu. Olay, birçok kişinin sosyal medyada öfkesini dile getirmesiyle Hindistan'da büyük tepkiye yol açtı.Kızın babası polise yaptığı şikayette, '4 erkeğin kızını komşu eyalet Madhya Pradesh'e götürdüğünü ve burada ona 4 gün boyunca cinsel saldırıda bulunduğunu' ifade etti. Baba, tecavüzcülerin daha sonra kızını tekrar Uttar Pradesh'in Lalitpur bölgesindeki köyüne geri getirdiğini belirtti. NDTV haber kanalının bildirdiğine göre, ertesi gün bölgedeki polis karakolundan bir memur, teyzesiyle birlikte karakola giderek şikayette bulunan kıza tecavüz etti.Lalitpur Bölge Polis Şefi Nikhil Pathak, gazetecilere verdiği demeçte, karakola getirilen kızın kendisine olanları anlattığını söyledi.Olayın ortaya çıkmasının ardından kaçan polis memurunun dün tutuklandığı bildirildi.Aralık 2012'de başkent Delhi'de bir otobüste genç bir kadının toplu tecavüze uğramasından bu yana kadınlara yönelik tecavüz ve çeşitli suçlar mercek altına alındı. Daha sonra tecavüze uğrayan kadının aldığı darbelerden ötürü ölmesiyle olay, dünya çapında manşetlere taşındı ve Delhi'de kitlesel protestolara yol açmıştı.Bu olayın ardından Hindistan, cinsel içerikli suçlarla başa çıkmak için yeni sert yasalar getirmek zorunda kaldı. Bu yasalar uyarınca 4 sanık, 2020 yılında idam edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/hindistanda-bengal-kertenkelesine-tecavuz-eden-4-kisi-gozaltina-alindi--1055555495.html
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hindistan, polis, kız, kız çocuğu, taciz, tecavüz

Hindistan'da bir polis, toplu tecavüz ihbarında bulunan kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

16:04 05.05.2022 (güncellendi: 16:17 05.05.2022)
© AFP 2022Hindistan'da kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddet karşıtı protestolar
Hindistan'da kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddet karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022
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Hindistan'da bir polis memurunun, teyzesiyle birlikte karakola giderek kendisine toplu tecavüz edildiği ihbarında bulunan bir kız çocuğuna tecavüz etti. Olayın ortaya çıkmasıyla polis memuru 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru, toplu tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olayın açığa çıkmasının ardından hakkında ceza davası açılan polis memurunun açığa alındığı bildirildi.
Devlet yetkilileri, olayla ilgili üst düzey bir soruşturma emri verdi ve 24 saat içinde rapor istedi. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu da üst düzey polis yetkililerinden 4 hafta içinde bir rapor oluşturulması talebinde bulundu.
Olay, birçok kişinin sosyal medyada öfkesini dile getirmesiyle Hindistan'da büyük tepkiye yol açtı.
Kızın babası polise yaptığı şikayette, '4 erkeğin kızını komşu eyalet Madhya Pradesh'e götürdüğünü ve burada ona 4 gün boyunca cinsel saldırıda bulunduğunu' ifade etti.
Baba, tecavüzcülerin daha sonra kızını tekrar Uttar Pradesh'in Lalitpur bölgesindeki köyüne geri getirdiğini belirtti.
NDTV haber kanalının bildirdiğine göre, ertesi gün bölgedeki polis karakolundan bir memur, teyzesiyle birlikte karakola giderek şikayette bulunan kıza tecavüz etti.
Lalitpur Bölge Polis Şefi Nikhil Pathak, gazetecilere verdiği demeçte, karakola getirilen kızın kendisine olanları anlattığını söyledi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından kaçan polis memurunun dün tutuklandığı bildirildi.
Aralık 2012'de başkent Delhi'de bir otobüste genç bir kadının toplu tecavüze uğramasından bu yana kadınlara yönelik tecavüz ve çeşitli suçlar mercek altına alındı.
Daha sonra tecavüze uğrayan kadının aldığı darbelerden ötürü ölmesiyle olay, dünya çapında manşetlere taşındı ve Delhi'de kitlesel protestolara yol açmıştı.
Bu olayın ardından Hindistan, cinsel içerikli suçlarla başa çıkmak için yeni sert yasalar getirmek zorunda kaldı. Bu yasalar uyarınca 4 sanık, 2020 yılında idam edilmişti.
Bengal kertenkelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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Hindistan'da Bengal kertenkelesine tecavüz eden 4 kişi gözaltına alındı
14 Nisan, 13:22
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