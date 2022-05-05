https://tr.sputniknews.com/20220505/israilde-saldiri-en-az-uc-kisi-oldu-1056126787.html

İsrail'de saldırı: En az üç kişi öldü

İsrail'de saldırı: En az üç kişi öldü

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T23:00+0300

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dünya

israil

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ortadoğu

saldırgan

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 3 ölünün yanı sıra 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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israil, saldırı, ortadoğu, saldırgan