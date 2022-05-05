https://tr.sputniknews.com/20220505/tayvan-abdden-askeri-helikopter-alimindan-vazgecti-1056109136.html

Tayvan, ABD'den askeri helikopter alımından vazgeçti

Tayvan, ABD'den askeri helikopter alımından vazgeçti

Tayvan, ABD'li helikopter üreticisi Sikorsky'e verilen 12 adetlik helikopter siparişinden pahalı oldukları gerekçesiyle vazgeçtiğini duyurdu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T13:37+0300

2022-05-05T13:37+0300

2022-05-05T13:37+0300

savunma

abd

tayvan

sikorsky

helikopter

stinger füzesi

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Taipei yönetimi, ABD'li silah devi Lockheed Martin bünyesindeki helikopter üreticisi Sikorsky'e verdiği 12 adetlik helikopter siparişinden vazgeçti.Tayvan Savunma Bakanı Çiu Kuo-çeng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu helikopterlerin bütçesi ne yazık ki ülkemizin kapasitesinin çok üzerinde. Bu alımı yapmadan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca helikopterin yanı sıra bazı silah anlaşmalarının da feshedildiğini sözlerine ekledi.Bununla birlikte Çiu, taşınabilir uçaksavar Stinger füzesi alımına dönük sözleşmeyi halihazırda imzaladıklarını, ödemeyi yaptıklarnı ve teslimat konusunda Washington'a baskı yapacaklarını dile getirerek, "Silah satışlarını önemsiz bir konu olarak görmüyoruz ve yedek planlarımız var" diye konuştu.Tayvan, bir süre önce Sikorsky'e Deniz Kuvvetleri için özel olarak üretilen MH-60R tipi helikopterlerden 12 adet sipariş vermişti.ABD, uzun süredir Tayvan ordusunu Çin'e karşı modernize etmeye çalışıyor. Taipei ise füze gibi hassas silahların da dahil olduğu bir askeri modernizasyon programı yürütüyor. Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, yok edilmesi zor ve hassas saldırılar gerçekleştirebilen yüksek teknolojili ve hareket kabiliyeti yüksek silahlar geliştirmeyi içeren bir 'asimetrik savaş' planı yürüttüklerini ifade ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220429/pekin-tayvanin-cinle-yeniden-birlesmesi-surecine-abdnin-karismasina-karsilik-veririz-1055966616.html

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abd, tayvan, sikorsky, helikopter, stinger füzesi