https://tr.sputniknews.com/20220505/tayvan-abdden-askeri-helikopter-alimindan-vazgecti-1056109136.html
Tayvan, ABD'den askeri helikopter alımından vazgeçti
Tayvan, ABD'den askeri helikopter alımından vazgeçti
Tayvan, ABD'li helikopter üreticisi Sikorsky'e verilen 12 adetlik helikopter siparişinden pahalı oldukları gerekçesiyle vazgeçtiğini duyurdu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T13:37+0300
2022-05-05T13:37+0300
2022-05-05T13:37+0300
savunma
abd
tayvan
sikorsky
helikopter
stinger füzesi
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Taipei yönetimi, ABD'li silah devi Lockheed Martin bünyesindeki helikopter üreticisi Sikorsky'e verdiği 12 adetlik helikopter siparişinden vazgeçti.Tayvan Savunma Bakanı Çiu Kuo-çeng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu helikopterlerin bütçesi ne yazık ki ülkemizin kapasitesinin çok üzerinde. Bu alımı yapmadan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca helikopterin yanı sıra bazı silah anlaşmalarının da feshedildiğini sözlerine ekledi.Bununla birlikte Çiu, taşınabilir uçaksavar Stinger füzesi alımına dönük sözleşmeyi halihazırda imzaladıklarını, ödemeyi yaptıklarnı ve teslimat konusunda Washington'a baskı yapacaklarını dile getirerek, "Silah satışlarını önemsiz bir konu olarak görmüyoruz ve yedek planlarımız var" diye konuştu.Tayvan, bir süre önce Sikorsky'e Deniz Kuvvetleri için özel olarak üretilen MH-60R tipi helikopterlerden 12 adet sipariş vermişti.ABD, uzun süredir Tayvan ordusunu Çin'e karşı modernize etmeye çalışıyor. Taipei ise füze gibi hassas silahların da dahil olduğu bir askeri modernizasyon programı yürütüyor. Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, yok edilmesi zor ve hassas saldırılar gerçekleştirebilen yüksek teknolojili ve hareket kabiliyeti yüksek silahlar geliştirmeyi içeren bir 'asimetrik savaş' planı yürüttüklerini ifade ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/pekin-tayvanin-cinle-yeniden-birlesmesi-surecine-abdnin-karismasina-karsilik-veririz-1055966616.html
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abd, tayvan, sikorsky, helikopter, stinger füzesi
Tayvan, ABD'den askeri helikopter alımından vazgeçti
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Tayvan, ABD'li helikopter üreticisi Sikorsky'e verilen 12 adetlik helikopter siparişinden pahalı oldukları gerekçesiyle vazgeçtiğini duyurdu.
Taipei yönetimi, ABD'li silah devi Lockheed Martin bünyesindeki helikopter üreticisi Sikorsky'e verdiği 12 adetlik helikopter siparişinden vazgeçti.
Tayvan Savunma Bakanı Çiu Kuo-çeng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu helikopterlerin bütçesi ne yazık ki ülkemizin kapasitesinin çok üzerinde. Bu alımı yapmadan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca helikopterin yanı sıra bazı silah anlaşmalarının da feshedildiğini sözlerine ekledi.
Bununla birlikte Çiu, taşınabilir uçaksavar Stinger füzesi alımına dönük sözleşmeyi halihazırda imzaladıklarını, ödemeyi yaptıklarnı ve teslimat konusunda Washington'a baskı yapacaklarını dile getirerek, "Silah satışlarını önemsiz bir konu olarak görmüyoruz ve yedek planlarımız var" diye konuştu.
Tayvan, bir süre önce Sikorsky'e Deniz Kuvvetleri için özel olarak üretilen MH-60R tipi helikopterlerden 12 adet sipariş vermişti.
ABD, uzun süredir Tayvan ordusunu Çin'e karşı modernize etmeye çalışıyor. Taipei ise füze gibi hassas silahların da dahil olduğu bir askeri modernizasyon programı yürütüyor. Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, yok edilmesi zor ve hassas saldırılar gerçekleştirebilen yüksek teknolojili ve hareket kabiliyeti yüksek silahlar geliştirmeyi içeren bir 'asimetrik savaş' planı yürüttüklerini ifade ediyor.