https://tr.sputniknews.com/20220429/pekin-tayvanin-cinle-yeniden-birlesmesi-surecine-abdnin-karismasina-karsilik-veririz-1055966616.html

Pekin: Tayvan'ın Çin'le yeniden birleşmesi sürecine ABD'nin karışmasına karşılık veririz

Pekin: Tayvan'ın Çin'le yeniden birleşmesi sürecine ABD'nin karışmasına karşılık veririz

Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden 'ABD'nin Tayvan'a silah tedarikini kesmesi gerektiği' açıklaması geldi. Açıklamada Tayvan'daki duruma dışardan müdahale... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T23:48+0300

2022-04-29T23:48+0300

2022-04-30T00:09+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kongre'deki 'Çin'in potansiyel saldırısına karşı kendini savunması için 'Tayvan'ın gereken tüm araçlara sahip olmasını garantiye alma' konuşması sonrası, Pekin'in 'tek Çin' ilkesi üzerinden tepkisi tırmandı. Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin 1972'de Çin'le diplomatik ilişki kurarken tek Çin ilkesini kabul ettiğini ve Çin'le 1972-1982 arası imzaladığı üç bildirinin maddeleri arasında Tayvan'a askeri desteği ve silah satışını sona erdirmesinin yer aldığını hatırlattı. Liu, "ABD, 'Tek Çin İlkesi'ne ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin maddelerine uymalı, Tayvan ile resmi etkileşimlerini ve askeri işbirliğini kesmeli, adaya silah satışını durdurmalı ve 'Tayvan'ın bağımsızlığını' desteklememe taahhüdünü yerine getirmek için somut önlemler almalıdır" dedi.Pekin, tek Çin ilkesi kapsamında ayrılmaz parçası olarak gördüğü Tayvan'ın bir gün anakarayla birleşmesi politikası yürütüyor. "Pekin, adanın anakarayla yeniden birleşme sürecinde yabancı güçlerin ve bir grup 'ayrılıkçının' müdahalesine yanıt vermek için gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutar" vurgusunu yapan Liu, "Pekin, Tayvan'ın Çin'le barışçı şekilde birleşmesini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" diye ekledi. Öncesinde Çin Savunma Bakanlığı, 'Pekin'in adanın geri dönüşü konusunda barışçı sürece bağlı olduğu, ama bağımsızlığına müsamaha göstermeyeceği' açıklamasını yapmıştı.Liu, Ukrayna krizi ile Tayvan meselesi arasında paralellik kurulmasını da reddederek şunları söyledi:"ABD ile Tayvan tezgahladı ve birileri çıkıp maksatlı olarak Tayvan ile Ukrayna arasında paralellik kurdu; bu ikisinin temelden farlı vakalar olması gerçeğine rağmen. Bu tür kıyaslamaların amacı kamuoyunu yanlış yönlendirmek ve bundan fayda elde etmektir."Sözcü, 'Tayvanlı yetkililerin ABD'nin yardımının peşinde koşması ve Washington'ın Çin'i baskı altına almak için Tayvan'ı kullanma çabasının sonucunda Tayvan Boğazı'nda yeni bir gerilim dalgası oluştuğuna' da dikkat çekti. Washinton ile Taipei arasında resmi diplomatik ilişki olmamasına rağmen, ABD Tayvan'a sürekli silah yığıyor, bölgeye savaş gemilerini gönderiyor, üst düzey ABD'li heyetler adayı ziyaret ediyor. Pekin'in sert tepki gösterdiği silah anlaşmalarından biri, 2019 yılında Tayvan'ın ABD'den toplam değeri 17 milyar doları bulan çeşitli silahlar, insansız hava araçları, savaş uçakları ve askeri teçhizat alımı içindi. Ancak medyaya göre, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen, ABD, Tayvan'ın ısmarladığı silahların sadece beşte birinden daha azını tedarik etti. Gecikme için önce Kovid pandemisi, şimdiyse Rusya'nın Ukrayna operasyonu mazeret gösterilirken, şu sıra Washington'ın Ukrayna'nın silahlandırılmasına odaklandığı kaydedildi.

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