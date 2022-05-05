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Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı
Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı
Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen bir sıvı bırakıldı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki Acılık Deresi kırmızı renge büründü.Çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi.Acılık Deresi'nin kırmızı akması sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevredeki işyerlerini denetlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220410/bursa-cevre-sehircilik-il-mudurlugu-siyah-ve-kizil-akan-dere-icin-temiz-akiyor-raporu-hazirladi-1055443205.html
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dere, zonguldak, kirlilik

Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı

13:39 05.05.2022
© İHA / ONUR ALTINDAĞZonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı
Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© İHA / ONUR ALTINDAĞ
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Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen bir sıvı bırakıldı.
Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki Acılık Deresi kırmızı renge büründü.
Çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi.
Acılık Deresi'nin kırmızı akması sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevredeki işyerlerini denetlendi.
Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, siyah ve kızıl akan dere için 'temiz akıyor' raporu hazırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
TÜRKİYE
Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, siyah ve kızıl akan dere için 'temiz akıyor' raporu hazırladı
10 Nisan, 10:17
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