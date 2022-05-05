https://tr.sputniknews.com/20220505/zonguldaktaki-acilik-deresi-kirmizi-akmaya-basladi-1056109311.html

Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı

Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı

Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen bir sıvı bırakıldı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T13:39+0300

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Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki Acılık Deresi kırmızı renge büründü.Çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi.Acılık Deresi'nin kırmızı akması sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevredeki işyerlerini denetlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220410/bursa-cevre-sehircilik-il-mudurlugu-siyah-ve-kizil-akan-dere-icin-temiz-akiyor-raporu-hazirladi-1055443205.html

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