https://tr.sputniknews.com/20220505/zonguldaktaki-acilik-deresi-kirmizi-akmaya-basladi-1056109311.html
Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı
Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı
Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen bir sıvı bırakıldı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T13:39+0300
2022-05-05T13:39+0300
2022-05-05T13:39+0300
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Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki Acılık Deresi kırmızı renge büründü.Çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi.Acılık Deresi'nin kırmızı akması sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevredeki işyerlerini denetlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220410/bursa-cevre-sehircilik-il-mudurlugu-siyah-ve-kizil-akan-dere-icin-temiz-akiyor-raporu-hazirladi-1055443205.html
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dere, zonguldak, kirlilik
Zonguldak'taki Acılık Deresi kırmızı akmaya başladı
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Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen bir sıvı bırakıldı.
Zonguldak'ta Belediye Bulvarı istikametindeki Acılık Deresi kırmızı renge büründü.
Çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi.
Acılık Deresi'nin kırmızı akması sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevredeki işyerlerini denetlendi.