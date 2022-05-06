Ali Koç'tan Trabzonspor'a: 3 Temmuz'un bir kumpas olduğu tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır

Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuzu ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Başvurdukları her kapından ret yediklerini de hatırlayalım. CAS, UEFA, FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi kararları... Her mahkemeye gittiniz, kapı kapı dolaştınız. Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Bazılarının zaman içinde 'FETÖ'cü avukatlar olduğu da ortaya çıktı. Camianıza sahte umut pompaladınız. Sayenizde hayali şampiyonluk vadeden yöneticiler gördük. Hiçbir girişiminizden sonuç alamadınız. Alsaydınız bu kupa, bu müzede durmazdı. yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuzu ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un biroperasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Başvurdukları her kapından ret yediklerini de hatırlayalım. CAS, UEFA, FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi kararları... Her mahkemeye gittiniz, kapı kapı dolaştınız. Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Bazılarının zaman içinde 'FETÖ'cü avukatlar olduğu da ortaya çıktı. Camianıza sahte umut pompaladınız. Sayenizde hayali şampiyonluk vadeden yöneticiler gördük. Hiçbir girişiminizden sonuç alamadınız. Alsaydınız bu kupa, bu müzede durmazdı.

Bugün hâlâ bu gerçeklere rağmen 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Bir an evvel camianızı gerçeklerle tanıştırın ve onları gerçeklere alıştırın. Bugün hâlâ bu gerçeklere rağmen 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Bir an evvel camianızı gerçeklerle tanıştırın ve onları gerçeklere alıştırın.

Konusu suç teşkil eden, suçu ve suçluyu teşkil eden bir pankart asıldı. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Neye güvenerek yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Maçın Federasyon temsilcisinin haberinin olmaması, üstlerine iletlememesi, yöneticilerin bilgisinin olmaması mümkün değildir. Konusu suç teşkil eden, suçu ve suçluyu teşkil eden bir pankart asıldı. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Neye güvenerek yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Maçın Federasyon temsilcisinin haberinin olmaması, üstlerine iletlememesi, yöneticilerin bilgisinin olmaması mümkün değildir.