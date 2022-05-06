Ali Koç'tan Trabzonspor'a: 3 Temmuz'un bir kumpas olduğu tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır
© AAAli Koç
© AA
Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında, “Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuzu ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenliyor.
Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:
"Aylardır sistematik şekilde 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili söylem ve eylemlerle uğraşıyoruz. Herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, kuralları ve hukuku çiğneme hakkı vermez. Kaybetmenin ve rekabet etmenin de bir asaleti vardır.
2010-2011 şampiyonluğumuza göz diken kulübe ve garip duruşuna cevap vermeden önce 3 hatırlatma yapmak istiyoruz. İlki, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya dair duygu ve düşünceleri... Fenerbahçe, tek başına camiası ve taraftarıyla mücadele vermiştir.
İkinci bilgi, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı'nda yayınlanan bilgi. Bu şemada, 15 Temmuz'a giden yolda sözde şike davası da bulunuyor.
Üçüncü başlık ise, İçişleri Bakanlığı tarafından, Fenerbahçe Kongresi Üyesi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yazdığı kitaptır. Örgütün yargı yapılanması aracılığıyla hukuksuz biçimde yönetilen Ergenekon, Balyoz, Şike gibi kumpas davalarıyla sansasyon yarattığı anlatılıyor.
'Başvurdukları kapılardan döndüler'
Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuzu ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Başvurdukları her kapından ret yediklerini de hatırlayalım. CAS, UEFA, FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi kararları... Her mahkemeye gittiniz, kapı kapı dolaştınız. Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Bazılarının zaman içinde 'FETÖ'cü avukatlar olduğu da ortaya çıktı. Camianıza sahte umut pompaladınız. Sayenizde hayali şampiyonluk vadeden yöneticiler gördük. Hiçbir girişiminizden sonuç alamadınız. Alsaydınız bu kupa, bu müzede durmazdı.
Bugün hâlâ bu gerçeklere rağmen 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Bir an evvel camianızı gerçeklerle tanıştırın ve onları gerçeklere alıştırın.
Konusu suç teşkil eden, suçu ve suçluyu teşkil eden bir pankart asıldı. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Neye güvenerek yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Maçın Federasyon temsilcisinin haberinin olmaması, üstlerine iletlememesi, yöneticilerin bilgisinin olmaması mümkün değildir.
Bu yapılan, kurul ve hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir örneğidir. Taraftarına 'silahsız sevinin' çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak, sadece dizginlenmeyen Fenerbahçe kompleksinizin parçası değil, tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç kimse "durun, ne yapıyorsunuz?" diyemedi mi?
'Ferdi Kadıoğlu pankartını içeri sokmadık'
Bizim stadımızdaki pankartta, 12 yaşında Ferdi Kadıoğlu hayranı bir çocuk 'Formanı alabilir miyim?' diyor. Stat girişinde bu pankartta ne yazdığı anlaşılmadığı için izin verilmemişti. İstanbul'da istisnasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olunca kural tanımazlık... Emniyet Müdürlüğümüzün kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?"