https://tr.sputniknews.com/20220506/balik-olumleri-yasanan-balikligole-yem-atmak-yasaklandi-1056130463.html

Balık ölümleri yaşanan Balıklıgöl'e yem atmak yasaklandı

Balık ölümleri yaşanan Balıklıgöl'e yem atmak yasaklandı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Ölümlerin ardından balıklar için diyet yem uygulaması başlatıldı, göle... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T04:59+0300

2022-05-06T04:59+0300

2022-05-06T04:59+0300

türkiye

şanlıurfa

balıklıgöl

toplu balık ölümleri

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İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl’de yaşayan sazan türü balıkların son gülerde ölüm oranının artması tedirginliğe neden oldu. Yaşanan ölümlerin ardından balık sayısının azaldığı gölde çalışma başlatan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirdi, aynı zamanda diyet yem verilmesi kararlaştırıldı. Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp, belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı. Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı. Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220427/balikligolde-cok-sayida-balik-oldu-temizlik-calismasi-baslatildi-1055894623.html

türkiye

şanlıurfa

balıklıgöl

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şanlıurfa, balıklıgöl, toplu balık ölümleri