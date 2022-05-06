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Balık ölümleri yaşanan Balıklıgöl'e yem atmak yasaklandı
Balık ölümleri yaşanan Balıklıgöl'e yem atmak yasaklandı
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Ölümlerin ardından balıklar için diyet yem uygulaması başlatıldı, göle... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T04:59+0300
2022-05-06T04:59+0300
türkiye
şanlıurfa
balıklıgöl
toplu balık ölümleri
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İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl’de yaşayan sazan türü balıkların son gülerde ölüm oranının artması tedirginliğe neden oldu. Yaşanan ölümlerin ardından balık sayısının azaldığı gölde çalışma başlatan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirdi, aynı zamanda diyet yem verilmesi kararlaştırıldı. Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp, belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı. Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı. Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/balikligolde-cok-sayida-balik-oldu-temizlik-calismasi-baslatildi-1055894623.html
türkiye
şanlıurfa
balıklıgöl
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şanlıurfa, balıklıgöl, toplu balık ölümleri

Balık ölümleri yaşanan Balıklıgöl'e yem atmak yasaklandı

04:59 06.05.2022
© Fotoğraf : DHABalıklıgöl
Balıklıgöl - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Fotoğraf : DHA
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Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl’de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Ölümlerin ardından balıklar için diyet yem uygulaması başlatıldı, göle vatandaşların beslenme amaçlı gıda atması yasaklandı.
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl’de yaşayan sazan türü balıkların son gülerde ölüm oranının artması tedirginliğe neden oldu. Yaşanan ölümlerin ardından balık sayısının azaldığı gölde çalışma başlatan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirdi, aynı zamanda diyet yem verilmesi kararlaştırıldı.
Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp, belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı. Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı.
Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
TÜRKİYE
Balıklıgöl'de çok sayıda balık öldü: Temizlik çalışması başlatıldı
27 Nisan, 16:23
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