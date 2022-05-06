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Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi
Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi
Çin'de eylülde yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları neden belirtilmeksizin ertelendi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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çin
asya oyunları
spor
koronavirüs
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Çin devlet medyası, Asya Olimpiyat Konseyi kararını kaynak göstererek, eylülde Hanghzou'da yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu. Ertelemenin nedenine dair bilgi paylaşılmasa da koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle başkent Pekin ve en büyük şehir Şanghay'ı sıkı tedbirler altında tutan ülkede vakalarda daha da artış endişesiyle böyle bir karar verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/pekinde-omicron-vakalarinin-tetikledigi-salgin-nedeniyle-tedbirler-artirildi--1056099193.html
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çin, asya oyunları, koronavirüs

Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi

09:11 06.05.2022 (güncellendi: 09:21 06.05.2022)
© AFP 2022 / NOEL CELISÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
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Çin'de eylülde yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları neden belirtilmeksizin ertelendi.
Çin devlet medyası, Asya Olimpiyat Konseyi kararını kaynak göstererek, eylülde Hanghzou'da yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu.
Ertelemenin nedenine dair bilgi paylaşılmasa da koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle başkent Pekin ve en büyük şehir Şanghay'ı sıkı tedbirler altında tutan ülkede vakalarda daha da artış endişesiyle böyle bir karar verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Pekin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
Dün, 09:17
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