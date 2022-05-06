https://tr.sputniknews.com/20220506/cin-devlet-medyasi-2022-asya-oyunlari-ertelendi-1056132918.html
Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi
Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi
Çin'de eylülde yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları neden belirtilmeksizin ertelendi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T09:11+0300
2022-05-06T09:11+0300
2022-05-06T09:21+0300
çin
asya oyunları
spor
koronavirüs
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Çin devlet medyası, Asya Olimpiyat Konseyi kararını kaynak göstererek, eylülde Hanghzou'da yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu. Ertelemenin nedenine dair bilgi paylaşılmasa da koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle başkent Pekin ve en büyük şehir Şanghay'ı sıkı tedbirler altında tutan ülkede vakalarda daha da artış endişesiyle böyle bir karar verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/pekinde-omicron-vakalarinin-tetikledigi-salgin-nedeniyle-tedbirler-artirildi--1056099193.html
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çin, asya oyunları, koronavirüs
Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi
09:11 06.05.2022 (güncellendi: 09:21 06.05.2022) Abone ol
Çin'de eylülde yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları neden belirtilmeksizin ertelendi.
Çin devlet medyası, Asya Olimpiyat Konseyi kararını kaynak göstererek, eylülde Hanghzou'da yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu.
Ertelemenin nedenine dair bilgi paylaşılmasa da koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle başkent Pekin ve en büyük şehir Şanghay'ı sıkı tedbirler altında tutan ülkede vakalarda daha da artış endişesiyle böyle bir karar verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.