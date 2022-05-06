https://tr.sputniknews.com/20220506/cin-devlet-medyasi-2022-asya-oyunlari-ertelendi-1056132918.html

Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi

Çin devlet medyası: 2022 Asya Oyunları ertelendi

Çin'de eylülde yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları neden belirtilmeksizin ertelendi. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T09:11+0300

2022-05-06T09:11+0300

2022-05-06T09:21+0300

çin

asya oyunları

spor

koronavirüs

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Çin devlet medyası, Asya Olimpiyat Konseyi kararını kaynak göstererek, eylülde Hanghzou'da yapılması planlanan 2022 Asya Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu. Ertelemenin nedenine dair bilgi paylaşılmasa da koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle başkent Pekin ve en büyük şehir Şanghay'ı sıkı tedbirler altında tutan ülkede vakalarda daha da artış endişesiyle böyle bir karar verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220505/pekinde-omicron-vakalarinin-tetikledigi-salgin-nedeniyle-tedbirler-artirildi--1056099193.html

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çin, asya oyunları, koronavirüs