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Danimarka, şimdiye kadar sahip olduğu en gelişmiş füzesini test etti
Danimarka, şimdiye kadar sahip olduğu en gelişmiş füzesini test etti
Danimarka, donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu 'en gelişmiş füze' olarak nitelendirilen ABD yapımı SM-2 füzelerini test etti. Füzenin, ülke donanmasının... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T09:40+0300
2022-05-06T09:48+0300
dünya
danimarka
füze
füze saldırısı
füze denemesi
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Danimarka fırkateyni Niels Juel, düşman uçaklarını ve füzelerini vurabilen uzun menzilli SM-2 füzesinin ilk testini gerçekleştirdi. Kuzey Norveç açıklarında denemesi gerçekleştirilen ABD yapımı SM-2, Savunma Akademisi Denizcilik Operasyonları Merkezi Başkanı Johannes Kidmose tarafından Danimarka'nın cephaneliğindeki 'en yenilikçi araç' olarak nitelendirildi.Kidmose, TV2'ye verdiği demeçte, SM-2 füzesi için "Silahlı Kuvvetlerde şimdiye kadar sahip olduğumuz en gelişmiş füze" ifadelerini kullandı. Kidmose'a göre füze, diğer NATO ülkelerinin katkılarıyla mukayese edilebilir bir kapasite sağlayacak ve böylece Danimarka'yı NATO ittifakında 'güvenilir bir ortak' haline getirecek.Danimarka Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Torben Mikkelsen ise fırlatmayı 'önemli bir kilometre taşı' olarak değerlendirdi.SM-2 denemesi, sosyal medyada "Vikingler geri döndü", "Danimarka da süper güçler arasına katıldı", "Doğu'daki müttefiklerimizi korumaya hazırız" şeklinde yorumlarla karşılık buldu.'Uçakları daha uzun mesafelerde vurabiliriz'2. Filo komutanı Dan B. Termansen, üç fırkateynin bu füzeler ile potansiyellerini sonuna kadar kullanabileceklerini savundu.TV2'ye verdiği demeçte Termansen, “Sualtı savaşları için belirli kabiliyetleri var. Diğer gemilere ve kara hedeflerine karşı da yüzey savaşı yeteneğine sahipler. Bunun yanında, hava harbi kabiliyeti geliştirildi. Artık uçakları eskisinden çok daha uzun mesafelerde vurabiliriz" dedi.Fırkateyne monteli uzun menzilli SM-2 önleme füzesinin Danimarka'nın savunma kapasitesini artırması ve eskort görevlerinde daha etkin bir rol almasına katkı sağlaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220504/kuzey-kore-balistik-fuze-denemesi-yapti-1056064474.html
https://tr.sputniknews.com/20220505/tayvan-abdden-askeri-helikopter-alimindan-vazgecti-1056109136.html
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danimarka, füze, füze saldırısı, füze denemesi

Danimarka, şimdiye kadar sahip olduğu en gelişmiş füzesini test etti

09:40 06.05.2022 (güncellendi: 09:48 06.05.2022)
© FlickrDanimarka, donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu 'en gelişmiş füze' olarak nitelendirilen ABD yapımı SM-2 füzelerini test etti.
Danimarka, donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu 'en gelişmiş füze' olarak nitelendirilen ABD yapımı SM-2 füzelerini test etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© Flickr
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Danimarka, donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu 'en gelişmiş füze' olarak nitelendirilen ABD yapımı SM-2 füzelerini test etti. Füzenin, ülke donanmasının savunma ve hava harbi kabiliyetlerini geliştirmesi bekleniyor.
Danimarka fırkateyni Niels Juel, düşman uçaklarını ve füzelerini vurabilen uzun menzilli SM-2 füzesinin ilk testini gerçekleştirdi.
Kuzey Norveç açıklarında denemesi gerçekleştirilen ABD yapımı SM-2, Savunma Akademisi Denizcilik Operasyonları Merkezi Başkanı Johannes Kidmose tarafından Danimarka'nın cephaneliğindeki 'en yenilikçi araç' olarak nitelendirildi.
Kidmose, TV2'ye verdiği demeçte, SM-2 füzesi için "Silahlı Kuvvetlerde şimdiye kadar sahip olduğumuz en gelişmiş füze" ifadelerini kullandı. Kidmose'a göre füze, diğer NATO ülkelerinin katkılarıyla mukayese edilebilir bir kapasite sağlayacak ve böylece Danimarka'yı NATO ittifakında 'güvenilir bir ortak' haline getirecek.
Danimarka Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Torben Mikkelsen ise fırlatmayı 'önemli bir kilometre taşı' olarak değerlendirdi.
SM-2 denemesi, sosyal medyada "Vikingler geri döndü", "Danimarka da süper güçler arasına katıldı", "Doğu'daki müttefiklerimizi korumaya hazırız" şeklinde yorumlarla karşılık buldu.
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'Uçakları daha uzun mesafelerde vurabiliriz'

2. Filo komutanı Dan B. Termansen, üç fırkateynin bu füzeler ile potansiyellerini sonuna kadar kullanabileceklerini savundu.
TV2'ye verdiği demeçte Termansen, “Sualtı savaşları için belirli kabiliyetleri var. Diğer gemilere ve kara hedeflerine karşı da yüzey savaşı yeteneğine sahipler. Bunun yanında, hava harbi kabiliyeti geliştirildi. Artık uçakları eskisinden çok daha uzun mesafelerde vurabiliriz" dedi.
Fırkateyne monteli uzun menzilli SM-2 önleme füzesinin Danimarka'nın savunma kapasitesini artırması ve eskort görevlerinde daha etkin bir rol almasına katkı sağlaması bekleniyor.
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