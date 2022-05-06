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https://tr.sputniknews.com/20220506/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056132775.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.87'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.66 TL’de yer alıyor. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T09:09+0300
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ekonomi
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altın
euro
gram altın
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Dolar kuru haftanın son gününde 14.86 civarında yatay başladı. Kur dün Fed'in faiz artırımının ardından 14.74'ten 14.86 seviyelerine yükselmişti.Euro ise bugüne 15.6572 TL'den başladı.Çeyrek altın fiyatları ne kadar?1900 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın, uluslararası piyasada 1876 dolardan alıcı buluyor.Spot piyada altın satış fiyatları, gram altın 897 lira, çeyrek altın 1494 lira, yarım altın 2943 lira, tam altın ise 5910 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056099083.html
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türkiye, dolar, altın, euro, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:09 06.05.2022
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Dolar 14.87'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.66 TL’de yer alıyor.
Dolar kuru haftanın son gününde 14.86 civarında yatay başladı. Kur dün Fed'in faiz artırımının ardından 14.74'ten 14.86 seviyelerine yükselmişti.
Euro ise bugüne 15.6572 TL'den başladı.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

1900 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın, uluslararası piyasada 1876 dolardan alıcı buluyor.

Spot piyada altın satış fiyatları, gram altın 897 lira, çeyrek altın 1494 lira, yarım altın 2943 lira, tam altın ise 5910 liradan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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