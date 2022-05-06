https://tr.sputniknews.com/20220506/kremlin-putin-azovstal-konusunda-kararini-degistirmedi-1056146415.html
Kremlin: Putin, Azovstal konusunda kararını değiştirmedi
Kremlin: Putin, Azovstal konusunda kararını değiştirmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinin kuşatma altında tutulması ve buraya karşı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:43+0300
2022-05-06T14:43+0300
2022-05-06T14:43+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
kremlin
azovstal
israil
mariupol
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Mariupol’de geriye kalan Ukrayna güçlerinin sıkıştığı Azovstal fabrikası ile ilgili durumda bir değişiklik olup olmadığı ve sivillerin buradan çıkışı için 3 gün boyunca insani koridorun açık kalmaya devam edip etmeyeceği sorusuna, “Bir değişiklik olduğuna dair bilgim yok” yanıtını verdi.Devlet Başkanı Vadimir Putin’in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi yönündeki kararını değiştirip değiştirmediği şeklindeki ikinci soruyu da Peskov, “Hayır, (değiştirmedi)” şeklinde yanıtladı.‘Ukrayna’daki operasyon yapılmış plana uygun ilerliyor’Bunun yanında Peskov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun AP’ye verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun kendi görüşüne göre biraz sürüncemede kaldığı yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, “Operasyon önceden yapılmış olan plana uygun olarak ilerliyor” değerlendirmesini yaptı.‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne Polonya’dan tehdit yönelebilir’Ayrıca Kremlin Sözcüsü, Polonya’nın batı Ukrayna’ya girip burada kontrolü ele geçirmeyi planladığı yönündeki Rus istihbarat raporuna ilişkin Polonya’dan Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidin doğabileceğine inandığını kaydetti.Putin’in Lavrov adına Bennet’ten özür dilediği haberlerini doğrulamadıBununla beraber Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Hitler ve Yahudiler hakkındaki sözleri nedeniyle özür dilediğiniyse doğrulamadı. Peskov, Putin ile Bennet’in görüşmesi hakkında Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya ekleyeceği bir şey olmadığını kaydetti. Söz konusu yazılı açıklamada Putin’in Bennet’ten Lavrov’un sözleri nedeniyle özür dilediğine ilişkin bir ifade yer almıyor.Lavrov, İtalyan basınına demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.”
https://tr.sputniknews.com/20220506/ukrayna-polonya-estonya-litvanya-ve-letonyadan-is-birligi-bildirisi-1056131751.html
https://tr.sputniknews.com/20220506/israil-putin-lavrovun-yahudilerle-ilgili-ifadeleri-icin-basbakan-bennettten-ozur-diledi-1056134375.html
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vladimir putin, rusya, kremlin, azovstal , israil, mariupol
Kremlin: Putin, Azovstal konusunda kararını değiştirmedi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinin kuşatma altında tutulması ve buraya karşı saldırıya geçilmemesi yönündeki kararını değiştirmediğini belirtti. Böylelikle Peskov, Rusya güçlerinin Azovstal’de hücum operasyonları gerçekleştirdiğini ileri süren Ukrayna tarafını yalanladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Mariupol’de geriye kalan Ukrayna güçlerinin sıkıştığı Azovstal fabrikası ile ilgili durumda bir değişiklik olup olmadığı ve sivillerin buradan çıkışı için 3 gün boyunca insani koridorun açık kalmaya devam edip etmeyeceği sorusuna, “Bir değişiklik olduğuna dair bilgim yok” yanıtını verdi.
Devlet Başkanı Vadimir Putin’in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi yönündeki kararını değiştirip değiştirmediği şeklindeki ikinci soruyu da Peskov, “Hayır, (değiştirmedi)” şeklinde yanıtladı.
‘Ukrayna’daki operasyon yapılmış plana uygun ilerliyor’
Bunun yanında Peskov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun AP’ye verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun kendi görüşüne göre biraz sürüncemede kaldığı yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, “Operasyon önceden yapılmış olan plana uygun olarak ilerliyor” değerlendirmesini yaptı.
‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne Polonya’dan tehdit yönelebilir’
Ayrıca Kremlin Sözcüsü, Polonya’nın batı Ukrayna’ya girip burada kontrolü ele geçirmeyi planladığı yönündeki Rus istihbarat raporuna ilişkin Polonya’dan Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidin doğabileceğine inandığını kaydetti.
Putin’in Lavrov adına Bennet’ten özür dilediği haberlerini doğrulamadı
Bununla beraber Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Hitler ve Yahudiler hakkındaki sözleri nedeniyle özür dilediğiniyse doğrulamadı. Peskov, Putin ile Bennet’in görüşmesi hakkında Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya ekleyeceği bir şey olmadığını kaydetti. Söz konusu yazılı açıklamada Putin’in Bennet’ten Lavrov’un sözleri nedeniyle özür dilediğine ilişkin bir ifade yer almıyor.
Lavrov, İtalyan basınına demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.”