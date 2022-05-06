https://tr.sputniknews.com/20220506/kremlin-putin-azovstal-konusunda-kararini-degistirmedi-1056146415.html

Kremlin: Putin, Azovstal konusunda kararını değiştirmedi

Kremlin: Putin, Azovstal konusunda kararını değiştirmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinin kuşatma altında tutulması ve buraya karşı... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T14:43+0300

2022-05-06T14:43+0300

2022-05-06T14:43+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

kremlin

azovstal

israil

mariupol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056040602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_332d4679f880fdb5e1aebde6a23c1883.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, Mariupol’de geriye kalan Ukrayna güçlerinin sıkıştığı Azovstal fabrikası ile ilgili durumda bir değişiklik olup olmadığı ve sivillerin buradan çıkışı için 3 gün boyunca insani koridorun açık kalmaya devam edip etmeyeceği sorusuna, “Bir değişiklik olduğuna dair bilgim yok” yanıtını verdi.Devlet Başkanı Vadimir Putin’in Azovstal’e karşı saldırıya geçilmemesi yönündeki kararını değiştirip değiştirmediği şeklindeki ikinci soruyu da Peskov, “Hayır, (değiştirmedi)” şeklinde yanıtladı.‘Ukrayna’daki operasyon yapılmış plana uygun ilerliyor’Bunun yanında Peskov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun AP’ye verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun kendi görüşüne göre biraz sürüncemede kaldığı yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, “Operasyon önceden yapılmış olan plana uygun olarak ilerliyor” değerlendirmesini yaptı.‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne Polonya’dan tehdit yönelebilir’Ayrıca Kremlin Sözcüsü, Polonya’nın batı Ukrayna’ya girip burada kontrolü ele geçirmeyi planladığı yönündeki Rus istihbarat raporuna ilişkin Polonya’dan Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidin doğabileceğine inandığını kaydetti.Putin’in Lavrov adına Bennet’ten özür dilediği haberlerini doğrulamadıBununla beraber Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Hitler ve Yahudiler hakkındaki sözleri nedeniyle özür dilediğiniyse doğrulamadı. Peskov, Putin ile Bennet’in görüşmesi hakkında Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya ekleyeceği bir şey olmadığını kaydetti. Söz konusu yazılı açıklamada Putin’in Bennet’ten Lavrov’un sözleri nedeniyle özür dilediğine ilişkin bir ifade yer almıyor.Lavrov, İtalyan basınına demeci sırasında, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği Nazizm suçlamaları ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi olmasının birbiriyle uyumlu olmadığına’ ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu argümanı Zelenskiy ileri sürüyor: Kendisi bir Yahudiyken Ukrayna’nın Nazileştiğinden nasıl söz edilebilirmiş? Yanılıyor olabilirim fakat Hitler’de de Yahudi kanı vardı. Bu, bir anlama gelmiyor. Nitekim bilge Yahudi halkı da en ateşli anti-semitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler. Rusya’da dediğimiz gibi: Her ailenin, onu utandıran bir üyesi olur.”

https://tr.sputniknews.com/20220506/ukrayna-polonya-estonya-litvanya-ve-letonyadan-is-birligi-bildirisi-1056131751.html

https://tr.sputniknews.com/20220506/israil-putin-lavrovun-yahudilerle-ilgili-ifadeleri-icin-basbakan-bennettten-ozur-diledi-1056134375.html

rusya

azovstal

israil

mariupol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusya, kremlin, azovstal , israil, mariupol