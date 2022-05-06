https://tr.sputniknews.com/20220506/rahipten-kanye-weste-dava-sarkisinda-vaazimi-kullandi-1056156114.html
Rahipten Kanye West'e dava: 'Şarkısında vaazımı kullandı'
Rahipten Kanye West'e dava: 'Şarkısında vaazımı kullandı'
Bir rahip, rapçi Kanye West’e vaazlarını kaydedip izinsiz şekilde şarkısında kullandığı gerekçesiyle dava açtı. Rahip, vaazının şarkının yüzde 20’sini... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T18:48+0300
2022-05-06T18:48+0300
2022-05-06T18:52+0300
kanye west
yaşam
rahip
dava
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Teksas’ta yaşayan rahip David Paul Moten, rapçi Kanye West’in 2021'de yayımladığı 'Donda' albümündeki 'Come to Life' şarkısında vaazlarının kaydedilip izinsiz şekilde kullanıldığı gerekçesiyle dava açtı. Moten, West’in yanı sıra müzik şirketi Universal Music Group ve alt kuruluşu Def Jam Recordings ile West’in kurucusu olduğu G.O.O.D. Music’e açtığı davada telif hakkı ihlali suçlamasında bulundu.Gazete Duvar'ın TMZ'den aktardığına göre, Moten, West’in 'Come to Life' şarkısının en az iki bölümünde vaazından kesitler kullanıldığını ve bunun şarkının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğunu belirtti. Moten ayrıca, sesinin ve dini konuşmasının şarkının girişinde duyulduğunu ve melodi boyunca tekrarlandığını iddia etti.Donda, Billboard listesinin zirvesine çıktı ve ‘Yılın Albümü’ dalında Grammy’ye aday gösterildi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/kanye-west-tekrar-ozur-diledi-buyuk-harf-kullanmanin-bagiriyormusum-gibi-hissettirdigini-ogrendim-1053895743.html
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Rahipten Kanye West'e dava: 'Şarkısında vaazımı kullandı'
18:48 06.05.2022 (güncellendi: 18:52 06.05.2022) Abone ol
Bir rahip, rapçi Kanye West’e vaazlarını kaydedip izinsiz şekilde şarkısında kullandığı gerekçesiyle dava açtı. Rahip, vaazının şarkının yüzde 20’sini oluşturduğunu iddia etti.
Teksas’ta yaşayan rahip David Paul Moten, rapçi Kanye West’in 2021'de yayımladığı 'Donda' albümündeki 'Come to Life' şarkısında vaazlarının kaydedilip izinsiz şekilde kullanıldığı gerekçesiyle dava açtı. Moten, West’in yanı sıra müzik şirketi Universal Music Group ve alt kuruluşu Def Jam Recordings ile West’in kurucusu olduğu G.O.O.D. Music’e açtığı davada telif hakkı ihlali suçlamasında bulundu.
Gazete Duvar'ın TMZ'
den aktardığına göre, Moten, West’in 'Come to Life'
şarkısının en az iki bölümünde vaazından kesitler kullanıldığını ve bunun şarkının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğunu belirtti. Moten ayrıca, sesinin ve dini konuşmasının şarkının girişinde duyulduğunu ve melodi boyunca tekrarlandığını iddia etti.
Donda, Billboard listesinin zirvesine çıktı ve ‘Yılın Albümü’ dalında Grammy’ye aday gösterildi.