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https://tr.sputniknews.com/20220507/abd-rusyayi-bmgk-daimi-uyeliginden-cikarmak-imkansiz-1056169931.html
ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız
ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi statüsünden mahrum bırakmanın mümkün olduğunu söyledi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T13:06+0300
2022-05-07T13:06+0300
dünya
abd
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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PBS Newshour'a konuşan Thomas-Greenfield, "Onlar (Rusya), Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Bunu değiştiremeyiz. Fakat onları bu pozisyonda tecrit edebiliriz ve bunu yaptık. Onların tecrit edilmesini başardık. Onları Güvenlik Konseyi'nde tecrit ettik" diye konuştu.Thomas-Greenfield, ABD'nin BMGK'yı iyileştirmek için çalışma yapması ve bu kurumu baskı uygulamak için kullanması kullanmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.
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abd, ukrayna, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk

ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız

13:06 07.05.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRIBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi statüsünden mahrum bırakmanın mümkün olduğunu söyledi.
PBS Newshour'a konuşan Thomas-Greenfield, "Onlar (Rusya), Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Bunu değiştiremeyiz. Fakat onları bu pozisyonda tecrit edebiliriz ve bunu yaptık. Onların tecrit edilmesini başardık. Onları Güvenlik Konseyi'nde tecrit ettik" diye konuştu.

Thomas-Greenfield, ABD'nin BMGK'yı iyileştirmek için çalışma yapması ve bu kurumu baskı uygulamak için kullanması kullanmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.
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