https://tr.sputniknews.com/20220507/abd-rusyayi-bmgk-daimi-uyeliginden-cikarmak-imkansiz-1056169931.html

ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız

ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi statüsünden mahrum bırakmanın mümkün olduğunu söyledi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T13:06+0300

2022-05-07T13:06+0300

2022-05-07T13:06+0300

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abd

ukrayna

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

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PBS Newshour'a konuşan Thomas-Greenfield, "Onlar (Rusya), Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Bunu değiştiremeyiz. Fakat onları bu pozisyonda tecrit edebiliriz ve bunu yaptık. Onların tecrit edilmesini başardık. Onları Güvenlik Konseyi'nde tecrit ettik" diye konuştu.Thomas-Greenfield, ABD'nin BMGK'yı iyileştirmek için çalışma yapması ve bu kurumu baskı uygulamak için kullanması kullanmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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abd, ukrayna, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk