https://tr.sputniknews.com/20220507/manisada-sahipsiz-kopeklerin-zehirli-tavuk-etinden-oldugu-belirlendi-1056172873.html

Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi

Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 sahipsiz köpeğin telef edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede bulunan tavuk parçalarına yüksek dozda tarım... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T17:37+0300

2022-05-07T17:37+0300

2022-05-07T17:37+0300

türkiye

manisa

köpek

tarım ilacı

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Çökelek Mahallesi'nde 17 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede bulduğu tavuk eti parçaları, inceleme için İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.Burada yapılan analizde, etlerde yüksek düzeyde ve öldürücü nitelikte tarım ilacı bulunduğu belirlendi.Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Çökelek Mahallesi ve çevresinde 18 Nisan'da 13 sahipsiz köpek telef olmuş halde bulunmuştu.Bölgede zehirlenme belirtisi gösteren 9 köpek de Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmüştü. Burada tedavisine başlanan köpeklerden 4'ü kurtarılamamıştı.

türkiye

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manisa, köpek, tarım ilacı