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Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı
Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı
Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde milli sporcu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T17:49+0300
2022-05-07T17:49+0300
spor
okçuluk
altın madalya
grand prix
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Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda takım müsabakalarının ardından bireyselde de madalyalar sahiplerini buldu.Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan Haney, yarı finalde Yunan Dimitrios-Konstantinos Drakiotis'u 147-146 yenerek finale yükseldi.Finalde de İtalyan Leonardo Costantino'yu 143-141 mağlup eden Emircan, altın madalya elde etti.Organizasyonda ayrıca kadınlar makaralı yayda yarışan Songül Lök gümüş, erkekler klasik yay kategorisinde Efe Gürkan Maraş ise bronz madalya aldı.Türkiye böylece bireysel müsabakalarda birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.Takım yarışmalarında 3'ü altın 6 madalya elde eden milliler, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/erkek-kata-milli-takimi-24-isitme-engelliler-yaz-olimpiyatlarinda-altin-madalya-kazandi-1056035580.html
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okçuluk, altın madalya, grand prix

Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya kazandı

17:49 07.05.2022
© AAEmircan Haney
Emircan Haney - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AA
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Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde milli sporcu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.
Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda takım müsabakalarının ardından bireyselde de madalyalar sahiplerini buldu.
Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan Haney, yarı finalde Yunan Dimitrios-Konstantinos Drakiotis'u 147-146 yenerek finale yükseldi.
Finalde de İtalyan Leonardo Costantino'yu 143-141 mağlup eden Emircan, altın madalya elde etti.
Organizasyonda ayrıca kadınlar makaralı yayda yarışan Songül Lök gümüş, erkekler klasik yay kategorisinde Efe Gürkan Maraş ise bronz madalya aldı.
Türkiye böylece bireysel müsabakalarda birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Takım yarışmalarında 3'ü altın 6 madalya elde eden milliler, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.
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