https://tr.sputniknews.com/20220508/dr-oz-trumpin-pensilvanya-mitinginde-yuhalandi--1056181026.html

Dr. Öz, Trump'ın Pensilvanya mitinginde yuhalandı

Dr. Öz, Trump'ın Pensilvanya mitinginde yuhalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olan ve ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz tartışma yaratmaya devam ediyor... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T08:38+0300

2022-05-08T08:38+0300

2022-05-08T08:47+0300

dünya

mehmet öz

pensilvanya

donald trump

adaylık

protesto

miting

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Pensilvanya adına senatörlük görevini üstlenen Pat Toomey’in emekliye ayrılmasıyla boşalacak koltuğa aday olan ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da desteğini alan medyatik isim Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçileri karıştırmaya devam ediyor.Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile yaptığı programlarla adını duyuran ünlü doktor Mehmet Öz, geçen yılın sonunda siyasete atılma kararı almış ve kısa bir süre önce de ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçiler için bir lider haline gelen Donald Trump’ın desteğini almıştı.Fakat Trump’ın önceki gün organize ettiği mitingde Dr. Öz, bazı miting katılımcıları tarafından yuhalandı. ABD medyasında yer alan haberlerde, Dr. Öz’ün isminin geçtiği bazı anlarda mitinge katılanların protesto düzenlediği görüldü.Sözcü'nün aktardığına göre, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, “Ünlü doktorun adı tanıtımda iki kez geçti ve ikisinde de yuhalandı, ıslıklandı. Cumhuriyetçilerin senato adayı için yapılan mitingde Trump destekçilerinden bazıları Dr. Öz’ü birkaç kez yuhaladı” ifadesine yer verdi.Yağmur altında düzenlenen mitingden önce de Dr. Öz’e güvenin olmadığına dikkat çeken ABD medyası, “Greensburg, Pennsylvania’da yapılan etkinlikte Dr. Öz’ün önceden kaydedilmiş videosu da yayınlanırken yaklaşık birkaç bin kişi yuhaladı. Ohio’da ön seçimi kazanan JD Vance ve Trump’ın Dr. Öz’ü destekleme kararı sırasında da adı geçince yuhalama sesleri yükseldi” yorumunu yaptı.Dr. Öz’ün sahneye çıkmasıyla birlikte alkış ve yuhalama seslerinin birbirine karıştığı da kaydedildi. Business Insider’a konuşan bazı Pennsylvanialılar da Dr. Öz’ün aday olmasından rahatsızlık duyduklarını belirtirken, onun Pennsylvanialı olmamasından memnun olmadıklarını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220317/abdde-senatorluge-aday-olan-dr-mehmet-oz-turk-vatandasligindan-cikacagini-duyurdu-1054794118.html

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mehmet öz, pensilvanya, donald trump, adaylık, protesto, miting