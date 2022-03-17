https://tr.sputniknews.com/20220317/abdde-senatorluge-aday-olan-dr-mehmet-oz-turk-vatandasligindan-cikacagini-duyurdu-1054794118.html

ABD'de senatörlüğe aday olan Dr. Mehmet Öz, seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu

ABD'de senatörlüğe aday olan Dr. Mehmet Öz, seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'den ABD... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T01:39+0300

2022-03-17T01:39+0300

2022-03-17T02:02+0300

dünya

abd

türkiye

mehmet öz

abd senatosu

çifte vatandaşlık

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ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, çifte vatandaş olmasının ABD Senatosu'na Cumhuriyetçi Partili bir senatör olarak girme yarışında dikkat dağıtıcı bir faktör haline geldiğini belirterek, seçilmesi durumunda yemin etmeden önce Türk vatandaşlığından çıkmış olacağını duyurdu.Mehmet Öz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Dr. Öz'ün çifte vatandaşken açıkladığı adaylığı, yalnızca rakip partiden değil, Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimlerde de rahatsızlığa yol açmıştı. Cumhuriyetçi Parti’den eski siyasi danışman Demokrat Steve Schmidt, Twitter hesabından “Çifte vatandaş ABD Senatosu’nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz” demişti.Ancak Öz’ün adaylığının önünde yasal bir engel bulunmuyor. ABD kanunlarına göre, Kongre’de görev yapan çifte uyruklulara karşı herhangi bir yasak bulunmuyor. Brookings Enstitüsü’nde araştırma görevlisi Molly Reynolds, “Kongre’de görev yapmak için gereken tek nitelik yaş, Senato için en az dokuz yıl ABD vatandaşı olmak ve seçim sırasında temsil ettiğiniz eyalette yaşamak yeterli” ifadelerinde bulundu.Öte yandan, Mehmet Öz’ün Türkiye’de askerlik yapması da diğer adaylar arasında propaganda aracı olarak kullanılırken, 2011’de SJ Magazine ile yaptığı röportajda Türkiye’deki askerlik konusu yeniden açılmıştı. Öz, 2011 yılındaki röportajında “Göçmen bir anne babanın oğlu olarak, Türk köklerime derinden bağlı bir Amerikalı olarak büyüme ayrıcalığına sahip oldum. Türkiye’de çok sayıda akrabam var, çocukken bir süre orada yaşadım ve çifte vatandaşlık için zorunlu olan Türk ordusunda görev yaptım." demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211130/dr-mehmet-oz-pensilvanyada-cumhuriyetci-partiden-senator-adayi-1051308126.html

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