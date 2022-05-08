https://tr.sputniknews.com/20220508/gaziantepte-isid-propagandasina-tutuklama-1056184506.html
Gaziantep’te IŞİD propagandasına tutuklama
Gaziantep’te IŞİD propagandasına tutuklama
Gaziantep'te sosyal medya hesabından IŞİD propagandası yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:00+0300
2022-05-08T12:00+0300
2022-05-08T12:00+0300
türkiye
gaziantep
işid
terör
terör örgütü
propaganda
islami terör
tutuklama
gözaltı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.K.’nin sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.Bunun üzerine A.K., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/trabzonda-isid-operasyonu-yakalanan-zanli-tutuklandi-1056055017.html
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gaziantep, işid, terör, terör örgütü, propaganda, islami terör, tutuklama, gözaltı
Gaziantep’te IŞİD propagandasına tutuklama
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Gaziantep'te sosyal medya hesabından IŞİD propagandası yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.K.’nin sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Bunun üzerine A.K., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.