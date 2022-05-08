https://tr.sputniknews.com/20220508/gaziantepte-isid-propagandasina-tutuklama-1056184506.html

Gaziantep’te IŞİD propagandasına tutuklama

Gaziantep’te IŞİD propagandasına tutuklama

Gaziantep'te sosyal medya hesabından IŞİD propagandası yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:00+0300

2022-05-08T12:00+0300

2022-05-08T12:00+0300

türkiye

gaziantep

işid

terör

terör örgütü

propaganda

islami terör

tutuklama

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056184584_1:0:776:436_1920x0_80_0_0_eb8ae05c3f0fb618c763e4c27693b7f8.png

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.K.’nin sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.Bunun üzerine A.K., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/trabzonda-isid-operasyonu-yakalanan-zanli-tutuklandi-1056055017.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, işid, terör, terör örgütü, propaganda, islami terör, tutuklama, gözaltı