https://tr.sputniknews.com/20220509/avatar-2den-ilk-tanitim-yayinlandi-1056220392.html

Avatar 2’den ilk tanıtım yayınlandı

Avatar 2’den ilk tanıtım yayınlandı

2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın ikinci filminden ilk tanıtım yayınlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T18:33+0300

2022-05-09T18:33+0300

2022-05-09T18:35+0300

multimedya

avatar

james cameron

film

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Yaklaşık 12 önce vizyona giren ve yönetmen James Cameron’ın gişedeki başarısıyla birçok ilke imza atan ‘Avatar‘ın uzun süredir beklenen 2. filminin ilk tanıtımı paylaşıldı.Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklanmıştı Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’i satın alan Disney üstlenecek.Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak belirtilmişti. Dört filmden oluşması planlanan seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22. yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor. İlk filmde görülen uçan yaratıklar yanı sıra yeni filmde balina benzeri dev yaratıklar var.

https://tr.sputniknews.com/20220428/avatarin-devam-filminin-adi-ve-vizyon-tarihi-belli-oldu-1055921187.html

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avatar, james cameron, film