Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220509/avatar-2den-ilk-tanitim-yayinlandi-1056220392.html
Avatar 2’den ilk tanıtım yayınlandı
Avatar 2’den ilk tanıtım yayınlandı
2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın ikinci filminden ilk tanıtım yayınlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T18:33+0300
2022-05-09T18:35+0300
multimedya
avatar
james cameron
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101440/54/1014405478_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_5a5615e8cf0a8f332beed81636682b07.jpg
Yaklaşık 12 önce vizyona giren ve yönetmen James Cameron’ın gişedeki başarısıyla birçok ilke imza atan ‘Avatar‘ın uzun süredir beklenen 2. filminin ilk tanıtımı paylaşıldı.Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklanmıştı Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’i satın alan Disney üstlenecek.Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak belirtilmişti. Dört filmden oluşması planlanan seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22. yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor. İlk filmde görülen uçan yaratıklar yanı sıra yeni filmde balina benzeri dev yaratıklar var.
https://tr.sputniknews.com/20220428/avatarin-devam-filminin-adi-ve-vizyon-tarihi-belli-oldu-1055921187.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101440/54/1014405478_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_4523bd2bda6c74046a28b78dceaab303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avatar, james cameron, film

Avatar 2’den ilk tanıtım yayınlandı

18:33 09.05.2022 (güncellendi: 18:35 09.05.2022)
© screenshotAvatar filmi
Avatar filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© screenshot
Abone olTelegram
2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın ikinci filminden ilk tanıtım yayınlandı.
Yaklaşık 12 önce vizyona giren ve yönetmen James Cameron’ın gişedeki başarısıyla birçok ilke imza atan ‘Avatar‘ın uzun süredir beklenen 2. filminin ilk tanıtımı paylaşıldı.
Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklanmıştı Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’i satın alan Disney üstlenecek.
Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak belirtilmişti. Dört filmden oluşması planlanan seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.
Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22. yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.
İlk filmde görülen uçan yaratıklar yanı sıra yeni filmde balina benzeri dev yaratıklar var.
Avatar filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
YAŞAM
Avatar'ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu
28 Nisan, 13:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала