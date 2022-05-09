https://tr.sputniknews.com/20220509/manisada-675-tarihi-sikke-ele-gecirildi-1056196626.html
Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi
Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi
Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T05:27+0300
2022-05-09T05:27+0300
2022-05-09T05:34+0300
manisa
sikke
tarihi eser
türkiye
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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde 51 yaşındaki F.Ü'nün evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ile 1 metal obje bulundu.
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manisa, sikke, tarihi eser
Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi
05:27 09.05.2022 (güncellendi: 05:34 09.05.2022) Abone ol
Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde 51 yaşındaki F.Ü'nün evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ile 1 metal obje bulundu.