https://tr.sputniknews.com/20220509/putin-donbasstaki-operasyonumuz-sonuc-verecek-bundan-suphem-yok-1056211104.html
Putin: Donbass’taki operasyonumuz sonuç verecek, bundan şüphem yok
Putin: Donbass’taki operasyonumuz sonuç verecek, bundan şüphem yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donbass’ta sürdürdüğü operasyonun sonuç vereceğini belirterek, “Bundan şüphem yok” dedi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T14:19+0300
2022-05-09T14:19+0300
2022-05-09T14:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir putin
donbass
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056211797_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9d82b748769de045ac4979650e024d1f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Donbass’ta operasyon sürdürülüyor, sonuç elde edileceğinden şüphem yok” ifadelerini kullandı.Putin, “Donbass sorununun barış içinde çözülmesi için bir şans dahi verilmiş olsa, bunu kullanırdık, fakat bize böyle bir şans verilmedi” diye konuştu.Rusya lideri, söz konusu açıklamaları, Donbass’taki Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde hayatını kaybeden milis komutanı Vladimir Joga’nın babası Artyom Joga ile görüşmesi sırasında yaptı. Bu görüşme, Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası ordusuna karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettiği zaferin 77. yıldönümüne denk geldi.Donbass, Ukrayna’nın doğusunda yer alıyor ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini içeriyor. Söz konusu cumhuriyetler, Rusya tarafından Ukrayna’dan bağımsız bölgeler olarak tanındı. Söz konusu cumhuriyetlerin askeri güçleri, Rusya ordusunun desteği ile Donetsk ve Lugansk’ın tamamının denetimini ele geçirmek için operasyon sürdürüyor.Rusya Devlet Başkanı, Artyom Joga ile görüşmesinde, Rusya’ya Donbass sorununu askeri yöntemle çözmekten başka seçenek bırakılmadığını kaydetti.Putin, Donetskli milis komutanının babasına, ‘oğlunu gerçek bir kahraman olarak yetiştirdiği için’ teşekkür etti ve Joga’ya verdiği Rusya Kahramanı Nişanı’nı babasına teslim etti.Kendi de bir asker olan baba Artyom Joga da Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin, operasyonu sonuca ulaştırmak ve zafer elde etmek için gereken çabayı ortaya koyacağını belirtti.Kod adı Voha olan milis komutanı Vladimir Joga, Spartak taburunu yönetiyordu. Söz konusu tabur, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin en güçlü askeri birliklerinden biri. Joga, Volnovaha kasabasında Ukrayna güçleri ile yaşanan çatışmalar sırasında mart başında hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220509/ukraynadaki-harekatta-hayatini-kaybeden-rus-askerlerin-cocuklari-universiteye-sinavsiz-girebilecek-1056205208.html
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056211797_22:0:1074:789_1920x0_80_0_0_2cdfe29d9a53726d401443425eb80605.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, vladimir putin, donbass, operasyon
Putin: Donbass’taki operasyonumuz sonuç verecek, bundan şüphem yok
14:19 09.05.2022 (güncellendi: 14:42 09.05.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donbass’ta sürdürdüğü operasyonun sonuç vereceğini belirterek, “Bundan şüphem yok” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Donbass’ta operasyon sürdürülüyor, sonuç elde edileceğinden şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Putin, “Donbass sorununun barış içinde çözülmesi için bir şans dahi verilmiş olsa, bunu kullanırdık, fakat bize böyle bir şans verilmedi” diye konuştu.
Rusya lideri, söz konusu açıklamaları, Donbass’taki Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde hayatını kaybeden milis komutanı Vladimir Joga’nın babası Artyom Joga ile görüşmesi sırasında yaptı. Bu görüşme, Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası ordusuna karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettiği zaferin 77. yıldönümüne denk geldi.
Donbass, Ukrayna’nın doğusunda yer alıyor ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini içeriyor. Söz konusu cumhuriyetler, Rusya tarafından Ukrayna’dan bağımsız bölgeler olarak tanındı. Söz konusu cumhuriyetlerin askeri güçleri, Rusya ordusunun desteği ile Donetsk ve Lugansk’ın tamamının denetimini ele geçirmek için operasyon sürdürüyor.
Rusya Devlet Başkanı, Artyom Joga ile görüşmesinde, Rusya’ya Donbass sorununu askeri yöntemle çözmekten başka seçenek bırakılmadığını kaydetti.
Putin, Donetskli milis komutanının babasına, ‘oğlunu gerçek bir kahraman olarak yetiştirdiği için’ teşekkür etti ve Joga’ya verdiği Rusya Kahramanı Nişanı’nı babasına teslim etti.
Kendi de bir asker olan baba Artyom Joga da Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin, operasyonu sonuca ulaştırmak ve zafer elde etmek için gereken çabayı ortaya koyacağını belirtti.
Kod adı Voha olan milis komutanı Vladimir Joga, Spartak taburunu yönetiyordu. Söz konusu tabur, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin en güçlü askeri birliklerinden biri. Joga, Volnovaha kasabasında Ukrayna güçleri ile yaşanan çatışmalar sırasında mart başında hayatını kaybetmişti.