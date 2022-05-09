https://tr.sputniknews.com/20220509/putin-donbasstaki-operasyonumuz-sonuc-verecek-bundan-suphem-yok-1056211104.html

Putin: Donbass’taki operasyonumuz sonuç verecek, bundan şüphem yok

Putin: Donbass’taki operasyonumuz sonuç verecek, bundan şüphem yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donbass’ta sürdürdüğü operasyonun sonuç vereceğini belirterek, “Bundan şüphem yok” dedi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T14:19+0300

2022-05-09T14:19+0300

2022-05-09T14:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir putin

donbass

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056211797_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9d82b748769de045ac4979650e024d1f.jpg

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Donbass’ta operasyon sürdürülüyor, sonuç elde edileceğinden şüphem yok” ifadelerini kullandı.Putin, “Donbass sorununun barış içinde çözülmesi için bir şans dahi verilmiş olsa, bunu kullanırdık, fakat bize böyle bir şans verilmedi” diye konuştu.Rusya lideri, söz konusu açıklamaları, Donbass’taki Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde hayatını kaybeden milis komutanı Vladimir Joga’nın babası Artyom Joga ile görüşmesi sırasında yaptı. Bu görüşme, Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası ordusuna karşı İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettiği zaferin 77. yıldönümüne denk geldi.Donbass, Ukrayna’nın doğusunda yer alıyor ve Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini içeriyor. Söz konusu cumhuriyetler, Rusya tarafından Ukrayna’dan bağımsız bölgeler olarak tanındı. Söz konusu cumhuriyetlerin askeri güçleri, Rusya ordusunun desteği ile Donetsk ve Lugansk’ın tamamının denetimini ele geçirmek için operasyon sürdürüyor.Rusya Devlet Başkanı, Artyom Joga ile görüşmesinde, Rusya’ya Donbass sorununu askeri yöntemle çözmekten başka seçenek bırakılmadığını kaydetti.Putin, Donetskli milis komutanının babasına, ‘oğlunu gerçek bir kahraman olarak yetiştirdiği için’ teşekkür etti ve Joga’ya verdiği Rusya Kahramanı Nişanı’nı babasına teslim etti.Kendi de bir asker olan baba Artyom Joga da Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin, operasyonu sonuca ulaştırmak ve zafer elde etmek için gereken çabayı ortaya koyacağını belirtti.Kod adı Voha olan milis komutanı Vladimir Joga, Spartak taburunu yönetiyordu. Söz konusu tabur, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin en güçlü askeri birliklerinden biri. Joga, Volnovaha kasabasında Ukrayna güçleri ile yaşanan çatışmalar sırasında mart başında hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220509/ukraynadaki-harekatta-hayatini-kaybeden-rus-askerlerin-cocuklari-universiteye-sinavsiz-girebilecek-1056205208.html

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, vladimir putin, donbass, operasyon