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Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı
Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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gözaltı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2012 Jandarma Astsubaylık, 2014 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2014 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş, 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınav sorularına erişerek, soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde operasyonların devam ettiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/denizlide-feto-operasyonu-3-tutuklu-1056221686.html
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ankara, fetö, gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı

09:35 10.05.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2012 Jandarma Astsubaylık, 2014 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2014 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş, 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınav sorularına erişerek, soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
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