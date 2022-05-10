Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/erdogan-ulkemizi-sivil-ve-ozgurlukcu-bir-anayasaya-mutlaka-kavusturacagiz-1056242939.html
Erdoğan: Ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya mutlaka kavuşturacağız
Erdoğan: Ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya mutlaka kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T12:58+0300
2022-05-10T13:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243795_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_61552ba850e568e0ef36e3dd581f95d5.jpg
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243795_85:0:1200:836_1920x0_80_0_0_1267169c20a01e4ec27d1df7c2bfc4af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya mutlaka kavuşturacağız

12:58 10.05.2022 (güncellendi: 13:22 10.05.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала