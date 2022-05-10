https://tr.sputniknews.com/20220510/erdogan-ulkemizi-sivil-ve-ozgurlukcu-bir-anayasaya-mutlaka-kavusturacagiz-1056242939.html
Erdoğan: Ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya mutlaka kavuşturacağız
Erdoğan: Ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya mutlaka kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T12:58+0300
2022-05-10T12:58+0300
2022-05-10T13:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243795_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_61552ba850e568e0ef36e3dd581f95d5.jpg
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243795_85:0:1200:836_1920x0_80_0_0_1267169c20a01e4ec27d1df7c2bfc4af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya mutlaka kavuşturacağız
12:58 10.05.2022 (güncellendi: 13:22 10.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.