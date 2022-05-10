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NASA: Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem 5 büyüklüğünde
NASA: Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem 5 büyüklüğünde
NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T14:55+0300
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor.InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.
https://tr.sputniknews.com/20220426/marsta-94-dakika-suren-deprem-meydana-geldi-1055857268.html
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deprem

NASA: Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem 5 büyüklüğünde

14:55 10.05.2022
© AAMars
Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.
Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor.
InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.
NASA-Ingenuity Mars Helikopteri-3D - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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26 Nisan, 14:00
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