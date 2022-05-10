https://tr.sputniknews.com/20220510/nasa-marsta-simdiye-kadar-kaydedilen-en-buyuk-deprem-5-buyuklugunde-1056246695.html

NASA: Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem 5 büyüklüğünde

NASA: Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem 5 büyüklüğünde

NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T14:55+0300

2022-05-10T14:55+0300

2022-05-10T14:55+0300

deprem

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor.InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.

https://tr.sputniknews.com/20220426/marsta-94-dakika-suren-deprem-meydana-geldi-1055857268.html

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deprem